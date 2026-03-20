Racons amb encant al jardí

Una caseta de jardí
En un jardí gran es poden crear racons especials traient el màxim profit de l’espai. Només necessiteu tenir imaginació i creativitat perquè el vostre espai exterior es transformi en un ambient acollidor. Podeu crear una zona de descans amb bancs, gandules, cadires i coixins a sota d’un arbre que proporcioni una bona ombra. Si no teniu arbres grans, podeu instal·lar un tendal o para-sol.

En el cas que al jardí hi hagi escales, es pot aprofitar aquest element per a decorar cada esgraó amb testos o jardineres amb flors per a destacar-les. Podeu col·locar plantes de diferents colors perquè resultin més decoratives, però tingueu en compte que es tracti d’espècies resistents i així podreu mantenir les escales plenes de color durant tot l’any.

Per a afegir un toc personal i a més funcional, podeu crear un camí de pedres o de fusta i instal·lar alguns fanals que il·luminin diverses zones del jardí.

I per guardar les eines de jardineria o els mobles d’exterior quan no s’utilitzen podeu tenir una caseta d’emmagatzematge, que a més pot resultat molt decorativa si pinteu el seu exterior amb colors vius.



[do_widget id=category-posts-pro-64]