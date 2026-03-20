“Águilas de El Cairo”, de Tarik Saleh

El director Tarik Saleh estrena la seva quarta pel·lícula, ‘Águilas de El Cairo’ després de competir en el passat Festival Internacional de Cinema de Canes. El director suec d’origen egipci tanca la seva trilogia sobre El Caire amb títols tan destacats com ’El Cairo Confidencial’ (2017) i ‘Conspiración en El Cairo’ (2022), premi al millor guió a Canes. Tarik Saleh dirigeix un notable thriller d’especulació política ambientat en el món del cinema amb protagonisme de l’actor més adorat d’Egipte, George Fahmy (Fares Fares), a qui proposen interpretar el president del país Al-Sissi en un inesperat encàrrec governamental. George és un home modern que no combrega amb el règim ni amb el president, és un home separat, que viu amb una actriu més jove, Donya (Lyna Khoudri), que freqüenta locals de moda i les altes esferes i coneix a tota la gent de la indústria cinematogràfica.
George accepta a contracor la proposta després de les pressions de les autoritats del país mentre el seu treball artístic comença a ser vigilat de la vora per tribunals que volen preservar la moralitat religiosa amb un censor del govern que supervisa les preses i els diàlegs de la pel·lícula en rodatge. Però aquesta superproducció enaltidora del president l’acabarà arrossegant a ell i a familiars i amics seus del cinema a un punt imprevist de no retorn. ‘Águilas de El Cairo’ és una bona pel·lícula de denúncia política dels règims presidenciables i militaristes, també, una recomanable mostra de cinema dins del cinema en posar sobre la palestra el cinema com a arma propagandística per a glorificar al poder i com això acaba posant contra les cordes als actors amb consciència crítica.