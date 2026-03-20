Xocolatada Solidària al Pla de Sant Tirs per a la recerca del càncer infantil

El Pla de Sant Tirs serà escenari, aquest proper dissabte, dia 21 de març, d’una Xocolatada Solidària a favor de la recerca del càncer infantil. L’activitat es durà a terme a les 5 de la tarda i serà a benefici de l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. És oberta a tothom i s’hi podrà participar tot fent un donatiu de 3 euros.
La Xocolatada Solidària és una activitat que una entitat del mateix nom organitza en diferents poblacions d’arreu de l’Estat espanyol, en col·laboració amb Sant Joan de Déu. Els donatius es podran fer tant en efectiu com a través de Bizum (al número 05106), amb targeta de crèdit o amb transferència bancària.
A l’activitat del Pla de Sant Tirs hi col·laboren l’AFA de l’Escola Arnau Mir, l’Obrador d’en Toni i la Pastisseria Cadí, a més d’una quinzena d’entitats ambaixadores vinculades a la lluita contra el càncer infantil.