Què fer si dos gats es barallen?

Dos gats barallant-se (iStock.com)

Cal saber que, històricament, els gats són molt territorials. Això sol ser el principal motiu de baralla entre ells. Tenen un gran instint de lluita que no tenen problema en exhibir. Si tenim més d’un gat a casa, i es barallen, és important tenir en compte aquests consells que facilitem en aquest breu article.

Els gats són territorials, si en tenim més d’un a casa, haurem de comptar amb els recursos necessaris: dos sorrals, dues menjadores i duplicar les atencions i afectes. A l’hora d’introduir un nou inquilí en la llar, ho farem a poc a poc, que es vagin acostumant l’un a l’altre, sense tensions. A més de l’instint de domini i possessió del territori, els enfrontaments poden ser causats per una femella.

Les baralles s’han de frenar de seguida. Deixar que avanci massa podria significar que algun sortís ferit. Hi ha alguns trucs per a posar-li fi a les disputes (separar-los amb les mans normalment no funciona): distreu la seva atenció amb un soroll, llança’ls algun objecte que no els faci mal o aigua. També controla que cadascun tingui el seu espai i que no puguin estar gelosos perquè un tingui més atencions que l’altre.

Utilitza premis per a reformar les bones conductes, a més, així associaran la companyia de l’altre com una cosa positiva.

Els càstigs o reprimendes no aporten res bo, només augmenten l’ansietat de l’animal. Si el comportament del teu gat no canvia, acudeix a un especialista. El veterinari t’assessorarà sobre més pautes de conducta.





Per wikifaunia.com