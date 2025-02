Intencions, promeses i propòsits

Omar El Bachiri. Psicòleg

Sentir dir allò que volem escoltar és una sensació abismal perquè ens reconforta i, a sobre, reforça les nostres creences. Ens manté il·lusionats amb la persona, grup o organització que ens fa la promesa, per això mateix, és tan dolorós quan no es compleix. Ens han mentit i, per tant, estem desil·lusionats i ens sentim traïts, però, també s’ha de dir que, en bona part és per la nostra manera d’entendre les promeses. Així doncs, definirem els tres conceptes i d’aquesta manera poder comprendre per què moltes vegades les promeses o les intencions no es porten a terme.

Aleshores, les intencions són la voluntat de dur a terme una conducta; per la seva part, les promeses són afirmacions de voler portar a terme les intencions i, per a acabar, els propòsits, són les ganes de fer-ho. Així mateix, tots tres conceptes venen condicionats per la nostra actitud: si som gent que ens agrada dur a terme allò que diem, o, en canvi, ens és indiferent perquè només ho diem per a quedar bé amb els altres o amb nosaltres mateixos. És a dir, estem parlant per no estar callats o també, per no afrontar la realitat de manera constructiva i el fet de dir-nos a nosaltres mateixos que farem allò o això ens manté allunyats del sentiment de culpa.

Consegüentment, el fet de dir-nos que farem tal cosa i finalment, no fer-ho pel motiu que sigui, ho interpretem com una manera d’evasió mental, hem utilitzat els tres conceptes com a refugi. Sabíem de bon principi que no ho faríem, però, la nostra intenció era mostrar als altres que tenim la capacitat o els recursos per a fer-ho, tot i que sigui mentida. Ara, quan tenim paraula i complim el que diem, entenem per què molta gent incompleix les promeses i les fa servir com mentides boniques. Ens diuen que fan o farem tal cosa perquè saben que és el que volem escoltar i no dir-ho, els compromet a negociar o a no obtenir els resultats esperats. Resumint, no hem de pensar mai que ens prenen el pèl, sinó, què és la seva manera d’afrontar les situacions compromeses.

