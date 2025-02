81 anys del naixement d’Al Kooper

Un 5 de febrer de 1944, ara fa 81 anys, naixia Al Kooper (de nom real Alan Peter Kuperschmidt), a Brooklyn, Nova York (Estats Units). Guitarrista i compositor, va formar part de Blood, Sweat & Tears, Blind Faith, Delaney & Bonnie. Al costat de Mike Bloomfield i Stephen Stills va gravar el 1968 l’aclamat àlbum “Super session”, i l’any següent, al costat de Bloomfield va editar el no menys essencial “The live adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper”.

Va ser fonamental en el pas elèctric de Bob Dylan i va estar a l’enregistrament dels canònics “Highway 61 Revisited” (1965) i “Blonde on blonde” (1967). Actualment es prodiga poc amb els seus sempre interessants discos en solitari, però continua puntualment en actiu.

Font: EfeEme.com