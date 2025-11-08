Què fer amb les restes vegetals

Sovint, després de fer certes tasques al jardí us trobeu amb restes vegetals de diferents categories i volums, amb les quals no sabeu què fer. Teniu diverses opcions, la majoria són del tot sostenibles i unes aliades per al medi ambient. Per exemple, es poden introduir les restes de segues de la gespa, neteja de parterres, i fulles i tiges de l’hort en una pila del compost que després es podrà utilitzar en jardineria.
Molts jardiners fan servir les restes de sega com a encoixinat per a les bardisses, de forma que a poc a poc van creant una capa espessa que fa d’aïllant tèrmic i impedeix el creixement d’altres espècies als peus dels exemplars que formen la bardissa, encara que s’ha de tenir un cert control sobre la salut d’aquestes restes, ja que podria ser un punt d’infecció per fongs que podria provocar molts problemes.
La pila de compost és en principi el millor lloc on deixar les restes vegetals, ja que l’activitat dels bacteris transformarà el que es considera desfeta en un producte ecològic ideal per a la terra. En el cas de restes de poda i de trasplantaments d’exemplars llenyosos sempre podeu optar per a fer-los servir com a combustible, llenya per a xemeneies, etc.
Per Tot Sant Cugat