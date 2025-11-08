L’estalvi ètic guanya pes

En un món cada vegada més conscient dels impactes socials i ambientals, l’estalvi ètic es consolida com una tendència a l’alça. Aquesta pràctica consisteix a dipositar els estalvis en entitats que prioritzen criteris de responsabilitat social, mediambiental i de bon govern. La voluntat de fer coincidir valors personals amb decisions financeres ha anat creixent, especialment entre les noves generacions.
Més enllà de buscar rendibilitat, molts estalviadors volen que els seus diners serveixin per a finançar projectes sostenibles, empreses amb bones pràctiques laborals o iniciatives amb impacte positiu. L’estalvi ètic demostra que és possible combinar consciència i economia. Davant dels desafiaments globals actuals, cada petita decisió compta, i el destí dels diners que no es fan servir immediatament pot ser una poderosa eina de transformació.
Aquesta tendència reflecteix un canvi profund en la manera d’entendre les finances: ja no es tracta només de què es guanya, sinó també de com i amb quin propòsit. L’interès per aquest model ha impulsat noves iniciatives financeres que promouen la transparència i l’impacte positiu.
Cada vegada hi ha més opcions per a estalviar amb criteri: bancs ètics, fons d’inversió sostenibles i productes financers responsables. Escollir-los no és només una qüestió de consciència, sinó també una aposta pel futur col·lectiu.
Per Tot Sant Cugat