L’INH organitza una taula rodona sobre les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) organitza el proper dijous, 13 de novembre, a les 19 hores, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella una taula rodona dins del cicle de conferències “Noves oportunitats per un habitatge assequible”. La xerrada té el títol de “Les cooperatives en cessió d’ús: una opció d’habitatge sostenible i assequible”.
En l’esmentada taula rodona hi participarà Cristina Gamboa, arquitecta i cofundadora de la cooperativa LaCol (Lacol) establerta el 2014, on desenvolupa projectes d’habitatge cooperatiu. També és professora de l’Architectural Association (Londres) i a l’ETSAB (Barcelona).