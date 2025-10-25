Què és l’entrevista de sortida

Dues persones en una entrevista de sortida (Getty Images)
L’entrevista de sortida és una conversa estructurada entre la persona que deixa l’organització i un representant de recursos humans o una altra figura designada. L’objectiu principal és entendre les raons de la seva sortida, detectar possibles àrees de millora i obtenir una retroalimentació sobre l’experiència laboral dins l’empresa. És una eina que cada cop és més utilitzada, perquè proporciona informació molt valuosa per a l’empresa quan un treballador finalitza la seva etapa dins l’organització, i esdevé un instrument fonamental per a la gestió del talent.

L’entrevista de sortida no és un interrogatori, sinó una conversa oberta i respectuosa. La seva finalitat és doble: per una banda, permet a l’empresa obtenir informació per a millorar l’ambient laboral, la gestió i les polítiques internes; per altra banda, dona a l’exempleat l’oportunitat d’expressar la seva opinió de manera constructiva, sabent que pot ajudar a canviar o reforçar aspectes de la cultura organitzativa.



Les fases que ha de tenir aquesta entrevista són:

  1. Preparació:
    S’estableix la data i el lloc de l’entrevista. És important que la persona entrevistadora hagi revisat el perfil i el recorregut del treballador dins l’empresa.

  2. Presentació i ambientació:
    Es crea un clima de confiança, es recorda la confidencialitat de les respostes i es deixa clar que l’objectiu és millorar, no jutjar.

  3. Desenvolupament de l’entrevista:
    Es realitzen preguntes obertes i estructurades, cobrint diverses àrees com l’ambient laboral, la relació amb els superiors i companys, les condicions laborals, oportunitats de creixement, motius de la sortida, entre d’altres.

  4. Tancament:
    Es dona l’oportunitat a la persona de fer aportacions finals. Se li agraeix la col·laboració i se li desitja el millor en la seva nova etapa professional.

  5. Anàlisi i seguiment:
    Les respostes es registren (de manera anònima si cal) i s’analitzen per a detectar patrons, problemes recurrents o bones pràctiques que caldria reforçar.

