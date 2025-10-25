Per què ens és útil la vitamina C?

L’estrès, l’alcohol, el tabac, l’embaràs, la lactància i, fins i tot, l’exercici físic intens poden ser factors que augmentin el consum de vitamina C per a l’organisme. A més el consum de fàrmacs tals com a aspirines, barbitúrics, antibiòtics i anticonceptius orals també. Malalties gastrointestinals, inflamatòries agudes i cròniques, intervencions quirúrgiques i les cremades augmenten el consum de vitamina C.
D’altra banda, els bioflavonoides potencien l’activitat de la vitamina C i si es pren amb la vitamina I, i el seleni, a més de potenciar la vitamina C, també la protegeixen.
La vitamina C (àcid ascòrbic) és un potent antioxidant i un important nutrient que recolza la síntesi de col·lagen, el desenvolupament del cartílag i els ossos, reforça les dents i el funcionament del sistema immunològic i cardiovascular, a més de potenciar la transmissió de l’impuls nerviós. Es troba pràcticament en tots els vegetals, principalment en les parts toves. La quantitat de mg de vitamina C que contenen són molt variables d’uns a uns altres, fins i tot dins d’un mateix aliment, segons sigui el grau de maduració, l’època de l’any de recol·lecció, el seu emmagatzematge o la seva cocció. La seva absorció és a través de l’estómac i de l’intestí.
Els aliments que podem trobar més quantitat de mg de vitamina C són: baies d’acerola, els pebrots vermells picants, guayaba, julivert, pebrot verd, bròquil, cols de Brussel·les, grosella negra, créixens, coliflor, maduixes, espinacs, kiwi, taronges, llimona, aranja, fetge de vedella… (ordre de major a menor en quantitat de mg de vitamina C).
Recordar que la vitamina C és molt sensible a la llum, a la calor i a l’oxigen de l’aire, si no es va amb compte, fins i tot, en el processament i la cocció, pot ocasionar pèrdues en els aliments de fins al 90%-100%. Per congelació la perduda és de 30 – 40%.
Per montseherrera.com