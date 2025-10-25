El decluttering: estalvi i sostenibilitat a la llar

El decluttering, o procés d’eliminació d’objectes innecessaris, s’ha convertit en una tendència popular per millorar la qualitat de vida, fomentar una mentalitat més organitzada i ajudar-nos a estalviar. També promou hàbits relacionats amb la sostenibilitat. A les xarxes socials s’ha tornat una moda popular, amb influencers i gurus de l’organització compartint consells sobre com alliberar-se de les coses que no aporten valor a la nostra vida.
Aquest procés cerca crear un entorn més ordenat i funcional per tal de tenir una sensació de calma i control. Vol que eliminis de la teva vida tots aquells productes que ja no són útils, que fa anys que estan als teus armaris sense ser utilitzats o que no tenen cap valor sentimental. Així aconseguiràs alliberar espais a casa teva i a la teva ment. Ara bé, alliberar-te d’aquestes coses materials que no utilitzes no vol dir que no puguin tenir una segona vida i ser interessants per a altres persones del teu entorn. Això va en la línia de reduir, reciclar i reutilitzar.
Amb aquesta filosofia, veuràs un impacte positiu de la teva salut mental. T’ajudarà a desfer-te de tot aquest estrès i ansietat que et pot aportar viure un espai abarrotat. Veuràs com aquest acte de desfer-te de tot allò que no necessites et farà la vida molt més fàcil perquè trigaràs molt menys a ordenar i netejar.
Per Tot Sant Cugat