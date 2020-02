Quant costen les dades financeres d’un usuari en la Deep Web? Segons ha quantificat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), si volem aconseguir aquest tipus d’informació d’un usuari en la xarxa profunda, hem de pagar al voltant de 870 euros. Això és el que es desprèn d’un comunicat elaborat per l’entitat d’ensenyament superior en el qual apareixen les veus d’Eduard Blasi, professor del postgrau de Protecció de Dades de la UOC, i de Sergio de Juan-Creix, expert en dret digital i professor de Dret del grau de Comunicació de la UOC.

Segons Blasi les dades han passat a tenir un valor primordial en l’ecosistema d’internet. El mateix afirma que quan, per exemple, Facebook va comprar per gairebé 20.000 milions d’euros WhatsApp, no ho va fer per a quedar-se amb la infraestructura tècnica de l’empresa de missatgeria instantània. El que realment volia aconseguir era l’enorme quantitat de dades que manejava l’aplicació.

Al mateix temps el professor especialitzat en protecció de dades, remarca que malgrat la legislació europea que protegeix als ciutadans que va començar a aplicar-se al maig de 2018, el control de com manegen les nostres dades virtuals és molt difícil en els casos de les plataformes gratuïtes. És a dir, controlar íntegrament com Google gestiona la nostra informació personal i privada, no és senzill.

Per part seva, Juan-Creix considera que és indispensable que els usuaris controlin les seves pròpies dades i assevera que si una empresa fa negocis amb la informació personal, els usuaris haurien de saber-ho

