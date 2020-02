El Carnet Jove Andorra organitza una nova activitat al Museu Carmen Thyssen Andorra amb l’objectiu d’apropar l’art als joves d’una manera diferent i fomentar la seva participació i debat entorn a les obres pictòriques.

L’activitat, que tindrà lloc el proper dissabte 15 de febrer a les 20 h, i que té com a marc l’exposició Influencers en l’art, de Van Goyen al pop-art, consisteix en un joc on els participants, dividits en dos grups, hauran de resoldre diferents proves i aconseguir el màxim de punts. Tic-Tac: Cronos, que així és com s’anomena l’activitat, posa en joc les habilitats i el treball en grup mitjançant una sèrie de proves a contrarellotge.

L’activitat també inclou una visita guiada a l’exposició actual de la pinacoteca on els participants podran descobrir les 27 obres que la conformen.

L’activitat té una durada d’una hora i mitja, el preu d’aquesta és de 5 € i hi pot participar tot el jovent major d’edat i usuari d’un Carnet Jove.

Per inscriure’s a l’activitat cal accedir al web www.carnetjove.ad i omplir el formulari de participació.