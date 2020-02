L’origen dels charms és tan simple com un minipenjoll al qual se li afegeix un adhesiu tipus mosquetó per poder adaptar-lo a qualsevol polsera, collaret o altres complements com sabates, bosses, mòbils, etc. Podem trobar-los en materials de tot tipus, encara que centrant-nos en els charms de plata, moltes són les marques que s’han apuntat a aquest tipus de dissenys donant com a resultat joies alegres, divertides i molt versàtils.

Qualsevol penjoll pot adaptar-se: boles, creus… són dissenys perfectes per crear joies emotives i originals, capaces de crear històries a base d’amulets que seran conservats i recordats per molt més que pel seu valor econòmic.

Aquests són alguns exemples de joies de plata amb charms:

• Un collaret d’ònix negre amb una creu de la vida o creu egípcia. El mineral d’ònix és capaç d’absorbir les males vibracions i neutralitzar-les. D’altra banda, la creu de la vida significa “eternitat”.

• Una polsera de cuir trenat blanc amb doble volta i dos charms, un d’àgata blava i una clau de plata. La clau representa les noves oportunitats. L’àgata podem trobar-la en un ampli ventall de tonalitats.

• Una polsera de cuir trenat en to càmel amb dos penjolls de plata amb forma de nena.

• Una polsera amb ònix blanc, ideal per a nenes de comunió.

