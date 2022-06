Pujada Arinsal: Raül Ferré (Silver Car) domina les tres pujades

El Jove Pilot ACA, Raül Ferré (Silver Car CS), s’ha exhibit en les tres mànegues i ha aconseguit la victòria absoluta en la Pujada Arinsal 2022, prova que s’ha disputat al llarg del cap de setmana i que ha organitzat ACA Esportiva. Després de Ferré s’ha classificat el bicampió de França de Muntanya i una de les grans figures de l’especialitat, Sébastien Petit (Nova NP01-2), seguit del també francès Sébastien Jacqmin (Nova NP03), els tres en el podi de la categoria Sport (Sèrie A, oberts).

La Pujada Arinsal ha estat la quarta puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, a més de valer també per a la lliga automobilística ‘Occitanie Méditerranée’ i per al ‘Trophée des Pyrénées’. Un total de 76 vehicles han participat en la competició.

La categoria Producció (Sèrie B, tancats) ha estat vedat privat de l’andorrà Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), autor del millor temps en les tres pujades de cursa i, per tant, clar vencedor. Segon i tercer han estat, respectivament, Jordi Gaig (Porsche GT3 R) i Joan Salvans (Porsche 997 GT3), un duet molt ràpid que s’ha classificat per davant de l’actual Campió de França d’aquesta categoria, Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo).

El domini dels pilots andorrans en totes les categories ha estat clar durant el cap de setmana. En la Sèrie Nacional, reservada als vehicles que no s’ajusten a la normativa del campionat francès, l’indiscutible lideratge ha estat per a Alex Bercianos, que al volant d’un cotxe elèctric QEV RX2e (idèntic als que s’utilitzen en el mundial de rallycross elèctric), ha dominat la classificació marcant cronos que li haguessin permès entrar entre els millors de la general absoluta.

Arrodonint aquest magnífic cap de setmana per a l’automobilisme andorrà, Raül Ferré ha rebut el Trofeu Joan Vinyes al millor temps absolut, que ha estat 2’03”727. Precisament el fill gran del desaparegut pilot andorrà, Joan Vinyes Dabad, participava en la cursa amb el BMW 528i que en el seu moment van pilotar tots els membres de la família.

Un any més els 4,1 km del traçat de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal), d’excel·lent asfalt i tècnica sinuosa, ha estat valorada com una de les pujades més boniques del campionat francès. La pròxima cursa d’aquest certamen serà la ‘Course de Côte La Broque’ (Alsàcia), els dies 9 i 10 de juliol. Quant al calendari de l’Automòbil Club d’Andorra, la pròxima cita marcada en el mateix és el 51è Ral·li d’Andorra, que es disputarà el dia 17 de setembre.

Classificacions i documents de la Pujada Arinsal 2022: www.pujadaandorra.com