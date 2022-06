Pau Menoyo i Myriam Nicole s’imposen a Vallnord Pal Arinsal

Vallnord Pal Arinsal és vertigen en estat pur. Un paradís per a l’amant del descens. I en aquesta edició, el nou circuit DHI de la MTB World Cup ha comptat amb gran part de les estrelles mundials de la modalitat.



Una prova d’alçada amb molts aspirants al triomf. Els Campions del Món no han fallat a la cita: Greg Minnaar (Santa Creu Syndicate) i Myriam Nicole (Commencal/Muc-off by Riding Addiction) eren els màxims favorits.

Però, la llista de sortida ha comptat amb candidats de primer nivell, com el Número 1 del Rànquing Mundial i Campió d’Europa, Loris Vergier (Trek Factory Racing DH); el recent 3r classificat a la Copa del Món Leogang, Ángel Suárez (Commencal 100%), amb els seus companys d’equip, Hugo Frixtalon i Thomas Estaque; i els Tops internacionals Thibaut Dapréla (Commencal/Muc-off by Riding Addiction) i Neko Mulally (Frameworks Racing). Escollir la traçada ideal era clau per guanyar segons al cronòmetre. Per això, la importància d’aprofitar els entrenaments abans de la mànega classificatòria. En una jornada de calor i vent, qualsevol errada era perdre temps. A la primera mànega ja s’ha vist la igualtat que hi havia a la prova. El francès, Hugo Frixtalon, deixava clar que seria un dels aspirants a la victòria quan ha marcat el millor temps. Menoyo i Vergier han registrat menys de dos segons que el francès.

Final vibrant fins al darrer segon

Un dels factors emocionants del descens és que els ciclistes es juguen la seva posició final en una baixada. Sense marge per a l’error. Des de l’inici de la mànega final, la posició de líder ha patit molts canvis. Però, el primer gran temps l’ha marcat Minnaar. El campió del món ha baixat el cronòmetre fins a les 2:53:50.

Estaque li ha pres la primera posició i Vergier ha baixat fins a les 2:49:49. Però, Menoyo (Commencal/Schwalbe), s’ha imposat a tots els seus rivals i ha polvoritzat totes les marques fent un millor temps de 2:48:43. Frixtalon ha fet un darrer descens molt bo, però s’ha hagut de conformar amb la tercera posició. Menoyo ha fet vibrar tot el públic assistent, amb el seu domini del circuit. En categoria femenina, Myriam Nicole ha dominat la prova amb puny de ferro i ha aconseguit la victòria per davant Mireia Pi (La Tribu BTT de Forallac) i Aina González (MC St. Andreu Barca).

Campionat d’Andorra de descens