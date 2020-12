Carn que encongeix a la paella

Si posem un filet sobre la paella i comença a encongir alhora que expulsa una estranya escuma, no és perquè la carn conté substàncies com hormones o antibiòtics que s’han utilitzat per engreixar a l’animal i vendre’ns aigua al preu de carn.

L’ús de fàrmacs estan prohibits des de fa molt i només es fan servir per tractar malalties i, en cas de fer-ho, ha de respectar-se un temps perquè l’animal els metabolitzi i no estiguin presents en els productes finals, sigui , llet, carn o ous.

És normal que la carn expulsi una mica d’aigua en cuinar-la perquè està formada principalment d’aquesta en una proporció del 75 %. En escalfar, les proteïnes que formen l’estructura de la carn es contreuen i expulsen part de l’aigua que estava retinguda per elles. Aquesta aigua arrossega diferents compostos, com a proteïnes solubles, que en escalfar-se formen aquesta escuma que veiem.

La quantitat d’aigua que perd depèn de factors, com la peça de carn, el tipus d’animal, la seva alimentació, etc., però el que més influeix és la temperatura. Com més freda, més sortida d’aigua. Per evitar-ho o minimitzar-ho, escalfa bé la paella i tempera la carn abans de cuinar-la.

Les anàlisis realitzades de forma rutinària, indiquen que el 99,7 % dels aliments d’origen animal de la UE compleixen la legislació, així que no hem de preocupar-nos.

Per Consumer-eroski.com