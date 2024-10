Protecció Civil i Bombers fan un balanç positiu de la campanya estival de prevenció d’incendis forestals

Fan un balanç positiu de la campanya estival de prevenció d’incendis forestals (SFGA)

El Departaments de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, juntament amb el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, han fet públics els resultats de la campanya d’estiu d’enguany de prevenció d’incendis forestals. Una temporada que aquest 2024 ha sumat 83 dies, allargant-se del 22 de juny al 15 de setembre.

Durant aquest període, els Bombers han efectuat una intervenció a finals de juny per un petit incendi forestal a Arinsal, originat per l’impacte d’un llamp, que es va resoldre sense cap afectació destacable.

Pel que fa als butlletins de perill d’incendis forestals, durant aquests mesos el Cos de Bombers ha publicat fins a 7 butlletins de nivell 1 (perill alt), 5 dels quals a la zona sud i 2 més a la zona centre del país. Es recorda que aquest nivell de perill d’incendi no està associat a cap restricció ni a cap acció preventiva més enllà de la vigilància i seguiment de l’evolució del perill i condicions meteorològiques.

D’altra banda, el Servei Meteorològic Nacional ha publicat durant el mateix període 7 avisos grocs i 4 avisos taronges per temperatures altes. Aquests darrers avisos taronges han donat peu a l’activació de prealertes per part del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències amb la corresponent activació de procediments preventius entre els quals hi ha la difusió de consells i missatges de sensibilització per a la població.

En aquest sentit, destaquen les accions de comunicació i prevenció de Protecció Civil que contribueixen a sensibilitzar la població. Un exemple d’aquest fet és la campanya de sensibilització renovada enguany ‘El foc no és un joc’, que inclou la recreació d’imatges d’incendis realitzades a través de la intel·ligència artificial o les diferents xerrades a col·lectius vulnerables.

La bona coordinació entre tots els actors, així com la responsabilitat i les bones conductes de la població han permès, un any més, tancar el període d’estiu amb un balanç positiu.