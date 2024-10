Afers Socials aportarà 27.000 euros anuals a Càritas Andorrana per a finançar el seu conjunt de programes i projectes

Tercera i quarta per l’esquerra, respectivament, la ministra Trini Marín i la presidenta de Càritas Andorrana, Anna M. Villas (SFGA)

Donar suport a les entitats del país que centren la seva acció en atendre a les persones en situació de necessitat social. Amb aquest objectiu, el Govern i Càritas Andorrana han signat un conveni que renova el ja l’existent, refermant la voluntat de continuar amb una col·laboració que durant els darrers anys ha contribuït a millorar la qualitat d’atenció a les persones i ha promogut l’oferta de diferents serveis, programes i accions socials.

L’acte ha tingut lloc aquest dimarts a l’edifici administratiu del Govern, i la signatura ha anat a càrrec de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de la recentment nomenada presidenta de Càritas Andorrana, Anna M. Villas.

Mitjançant el conveni –que té vigència fins el 31 de desembre de 2028– el Govern es compromet a efectuar una aportació de 27.000 euros anuals per al finançament del conjunt de programes i projectes socials de Càritas, com ara el banc d’aliments, el voluntariat o el servei de suport. La finalitat d’aquestes accions són, a tall d’exemple, la integració plena en la societat i la participació activa en la comunitat de totes les persones beneficiàries dels programes; així com la normalització de la vida i l’autonomia de les persones beneficiàries.