Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat en alerta el pla NEUCAT per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de nevades intenses a partir de demà al migdia i fins dissabte al migdia al Pirineu central i occidental.

Segons l’SMC, els gruixos de neu podran superar els 10 cm a cota 800 a les comarques afectades. Inicialment la cota se situarà entorn dels 1.000 metres i durant la tarda de demà baixarà ràpidament fins als 600 metres. Per sobre dels 2.000 metres s’acumularan més de 50 cm de neu nova en tot l’episodi. A causa del fort vent hi haurà torb.

Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania, de cara a la mobilitat per aquestes zones, que estigui atenta a les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible.

Protecció Civil també demana al sector del transport que consulti l’evolució de les previsions meteorològiques per planificar l’itinerari, i que estigui contínuament informat de les restriccions a camions que es puguin produir, a través de la web d’incidències viàries del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat).

En cas de neu o gel damunt la calçada en qualsevol fase d’activació del pla NEUCAT, els vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR) de més de 7.500 kg de MMA o MMC de les classes 1 (explosius) i 3 (inflamables), no poden circular i hauran d’estacionar de forma segura fora de la via, fins que es garanteixi la seguretat de la circulació després de l’actuació dels serveis de manteniment i conservació de les carreteres. Per a conductors de vehicles pesants podeu consultar la informació específica a http://bit.ly/2Fgz6h1