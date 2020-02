296 alumnes de l’Escola Andorrana han participat aquest dilluns en la sisena edició de la Cantada Interescolar, una iniciativa que reuneix alumnes de primer curs de segon cicle de vuit escoles del país. El projecte ha tingut com a temàtica en aquesta edició la música dels anys vuitanta. Així, els alumnes han preparat cançons en els tres idiomes que es treballen a aquesta edat: el català, el francès i l’anglès.

Tal com ha indicat la coordinadora de la cantada d’aquest any i cap d’estudis de l’Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria, Meritxell Tomàs, “és una iniciativa transversal, plenament consolidada, que permet treballar diferents àmbits com la llengua, la música o les ciències socials”.

Tomàs també ha destacat que, per segon any consecutiu, la realització de l’acte coincideix amb la inauguració de la mostra Expo 7 de les parròquies d’Andorra. Així, els alumnes han treballat durant setmanes uns panells informatius que expliquen els trets característics de les seves parròquies. D’aquesta manera aprenen sobre el seu lloc de residència i, a més, intercanvien coneixements amb els alumnes de la resta d’escoles.