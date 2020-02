El Cos de Policia ha detingut a 21 persones entre el 3 i el 9 de febrer, un d’ells, un jove treballador que presumptament s’hauria apropiat de més de 10.000 euros de l’establiment on treballava. La detenció, com a presumpte autor d’un delicte de furt amb abús de confiança, es va realitzar a Encamp a les 9.50 h del passat dimarts 4 de febrer. En el comunicat, la Policia explica que al novembre s’havia presentat una denúncia per part d’una botiga d’Andorra la Vella contra el detingut, que era empleat de l’establiment, ja que hauria sostret en múltiples ocasions diners de la caixa registradora, causant un perjudici superior als 10.ooo euros.

Per delictes contra la salut pública es van realitzar tres detencions la setmana passada: la matinada de dimecres a Canillo es va controlar i detenir un home per possessió de 0,6 grams de cocaïna en un aparcament públic; dijous a la matinada a Soldeu es va detenir un altre home per possessió de 0,5 grams de cocaïna en un control a l’exterior d’un local d’oci nocturn; i també el dijous a la matinada però al Pas de la Casa es va detenir un tercer home per possessió de 0,9 grams de cocaïna a l’interior d’un restaurant.

També es van detenir fins a 14 conductors per delictes contra la seguretat del trànsit al donar resultat positiu per alcoholèmia. Cinc d’aquestes detencions es produir després de protagonitzar un accident de trànsit. Així, a un dels detinguts se l’acusa també d’un delicte de lesions per imprudència en resultar ferida una vianant. En un altre cas, a més de donar positiu el conductor es va identificar amb un permís de conduir i un DNI dels que no era titular, per la qual cosa també se’l deté com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En els altres tres accidents es van causar danys materials però no hi va haver ferits.

El dimecres a les 15.30 h al Pas de la Casa es va detenir un home per un presumpte delicte contra la funció púbica, per desobeir l’ordre d’expulsió administrativa per tres anys que pesava sobre ell.

Finalment, divendres i diumenge es van detenir dues persones com a presumptes autors d’un delicte contra l’Administració de Justícia. Tots dos haurien crebantat les respectives ordenances penals de suspensió del permís de conduir.