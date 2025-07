Projecte Vida reforça el compromís amb l’acompanyament i la transparència durant el primer semestre de 2025

L’alcohol segueix sent la principal addicció (Imatge de freepic.diller en Freepik)

Projecte Vida, associació pionera a Andorra en l’abordatge comunitari de les addiccions, reafirma el seu compromís amb la dignitat i la confidencialitat de les persones acompanyades, així com amb la transparència en la comunicació dels resultats i l’impacte de la seva feina. “Sabem que 1 de cada 10 persones patirà una addicció al llarg de la seva vida, però aquesta situació impacta directament en la vida d’almenys quatre persones més. L’addicció no té cara concreta, pot ser la d’algú a qui estimes i que necessita suport i comprensió”, asseguren des de l’associació..

Durant el primer semestre de 2025, l’entitat ha acompanyat 89 persones, amb un total de 105 visites entre primeres acollides i seguiments. Aquest acompanyament es reparteix entre 40 persones en primera persona que viuen l’addicció, 24 familiars i 25 participants als tres grups d’ajuda mútua. Entre aquests, el Grup de Dones amb perspectiva de gènere, que aquest mes de juliol celebra el seu primer aniversari, compta amb 8 dones actives que hi troben un espai segur i especial per a compartir experiències i créixer juntes.

Un dels assoliments més rellevants és la consolidació del Grup de Dones amb perspectiva de gènere. Aquest grup és pioner a Andorra en l’abordatge de les addiccions des d’una perspectiva de gènere, oferint un espai que té en compte les necessitats específiques de les dones. L’augment significatiu de dones que busquen ajuda en primera persona sembla vinculat directament a aquest enfocament innovador.

Pel que fa a les substàncies i conductes d’addicció, l’alcohol continua sent la més prevalent (61%), seguida pel joc amb un increment destacat fins al 7,3%, i el cànnabis (4,9%). Aquest creixement en persones afectades pel joc patològic “és un aspecte que ens preocupa i que estem vigilant de prop. Per a aprofundir en aquesta tendència, hem elaborat un gràfic comparatiu basat en dades facilitades per associacions col·laboradores de Catalunya, que permet situar la situació local dins un context més ampli i compartir experiències i recursos”, assenyalen des de Projecte Vida.

L’associació també manté activitats com el club de lectura inclusiu i els grups de suport a la presó, que “afavoreixen la resocialització i el benestar emocional mitjançant la lectura i el diàleg”.

Projecte Vida entén que la transparència és una peça clau per a avançar en la lluita contra l’estigma que envolta les addiccions i millorar l’atenció a les persones que ho necessiten. “Totes les dades que compartim es recullen de manera rigorosa, respectant en tot moment la confidencialitat i l’anonimat de les persones acompanyades”.

Projecte Vida segueix treballant amb cura comunitària i un ferm compromís per a construir una societat més inclusiva i solidària, on tothom pugui trobar suport i comprensió.