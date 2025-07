El Comú d’Escaldes posa en marxa les colònies a Engolasters amb una desena d’infants

Els infants que han fet nit a Engolasters (comuee)

Les colònies a Engolasters ja són una realitat. El Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa aquest estiu les primeres estades infantils a la zona, després d’habilitar una de les edificacions cedides per FEDA. Tot i que el projecte encara no està desenvolupat al cent per cent, la corporació ha volgut donar-hi un primer ús aquest estiu per tal de començar a dinamitzar l’espai.

L’edifici utilitzat és l’antic magatzem, que ha estat condicionat amb diferents millores: s’hi ha canviat el terra, instal·lat parquet, reparat parets, renovat l’enllumenat, pintat i equipat amb sistemes de seguretat, entre altres actuacions. També s’hi han instal·lat lavabos provisionals i una dotzena de llits repartits entre dues plantes, per tal de garantir les condicions bàsiques per a l’estada.

Els primers a estrenar les instal·lacions han estat una desena de nens i nenes d’entre 8 i 11 anys, participants del campus de Ràmio, que van baixar dimecres al migdia a Engolasters per a fer-hi nit i participar en diverses activitats, entre les quals un taller d’orientació i una visita guiada al circuit hidroelèctric, organitzada per FEDA.

La voluntat del Comú és continuar adequant l’espai de manera progressiva per tal que pugui acollir, en un futur proper, colònies d’estiu amb més infants i una programació més àmplia. A partir del setembre, quan acabi la temporada d’estiu, es reprendran les obres per a instal·lar els lavabos definitius, condicionar una zona de menjador i habilitar nous espais per a dormir i fer-hi activitats educatives o de lleure.

Aquest projecte s’emmarca en la voluntat del Comú de posar en valor els edificis i terrenys cedits per FEDA a la zona del Camí hidroelèctric d’Engolasters, així com els propis de la corporació, amb l’objectiu de donar-los una nova vida vinculada a l’educació ambiental, el lleure i la descoberta de l’entorn. En concret, el conjunt d’instal·lacions inclou: la cort dels matxos i el paller (amb una superfície de 45 m² i 23,3 m², respectivament), la cuina (31,9 m²), el menjador (103,5 m²), el magatzem (72 m²) i una parcel·la de 8.888 m² situada sota el dic d’Engolasters.

Amb aquesta iniciativa, el Comú aposta per a apropar els infants a la natura, al patrimoni i a la història energètica del país, alhora que es revitalitza un entorn de gran valor paisatgístic i molt accessible.