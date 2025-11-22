Programa MedCoral, esculls de corall taronja a Europa?

El programa pioner MedCoral està recuperant el corall taronja, espècie endèmica de la Mediterrània, actualment amenaçada i que ha patit una forta reculada en les darreres dècades. Els esculls generats per MedCoral mostren resultats molt positius: s’han trasplantat més de 6.100 colònies, totes amb una supervivència del 100%. Durant les campanyes de 2023 i de 2024 també es van sembrar més de 4.000 larves de corall, amb un 17% d’èxit en la seva fixació, cosa que ha donat lloc a noves colònies.
La biodiversitat a la zona ha augmentat de manera notable: la fauna associada als esculls ha passat de 33 a 141 espècies, entre elles meros, molls i llobarros, de gran interès pesquer. A més, s’ha documentat per primera vegada la reproducció natural de colònies trasplantades, una fita a la restauració del corall taronja a la Mediterrània.
Programa pioner MedCoral
El programa pioner MedCoral, impulsat per l’Associació Home i Territori (HyT), ha aconseguit crear dos esculls de corall taronja (Astroides calycularis) al litoral del Paratge Natural dels Penya-segats de Maro-Cerro Gordo, a la Costa Tropical de Granada.
La iniciativa, que s’ha presentat al Port Esportiu de Marina de l’Est, a Almuñécar, reforça el compromís de Marines de la Mediterrània amb la protecció de l’entorn marí i la sostenibilitat dels seus ports, donant suport a projectes que generen un impacte positiu directe a la biodiversitat en general i a la seva zona d’influència, en particular.
El director gerent de Marines de la Mediterrània, Manuel Raigón, ha assenyalat que treballen perquè «els nostres ports siguin un espai on l’activitat nàutica i la conservació del medi marí vagin de la mà», i per això ha afegit que recolzen aquest tipus de projectes científics i ambientals que reforcen la sostenibilitat de l’entorn.