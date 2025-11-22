La seducció dels perfums àrabs: “packaging” de luxe a preus populars

Passejar pels carrers de Barcelona i trobar-hi diverses botigues de perfums àrabs en un mateix carrer ja forma part del paisatge urbà. Cada vegada més persones s’inclinen per aquestes fragàncies, elaborades amb ingredients exòtics i presentacions luxoses que transmeten exclusivitat. Els preus oscil·len entre els 20 i els 80 euros, i el més sorprenent és la seva capacitat de fidelització: molts clients es desplacen des de diferents punts de Catalunya per a aconseguir-los. Però, què s’amaga rere l’èxit dels perfums àrabs?
Segons un estudi d’Acció, a Catalunya hi ha prop de 800 empreses del sector beauty, que generen l’equivalent al 4% del PIB català. Es tracta d’una indústria altament internacionalitzada, que concentra el 60% de les exportacions espanyoles del sector. Per segments de negoci, el gran consum i la dermocosmètica i cura de la salut representen el 12% i l’11% de les empreses respectivament. Així i tot, el gran motor econòmic a Catalunya és el segment de les fragàncies i perfums, que concentra el 44% de la facturació total.
D’on prové el boom?
Segons explica a VIA Empresa, Adrià Martínez, director de projectes estratègics al Beauty Cluster, hi ha diversos motius que expliquen aquest fenomen. En primer lloc, el tipus de producte. Tal com assenyala Martínez, “és un perfum molt diferent del que habitualment es fabrica a Europa: més intens i elaborat amb ingredients que s’allunyen dels perfils frescos i florals als quals estem acostumats”. Un altre aspecte clau és l’associació amb el luxe. L’expert explica que, “tant el packaging com el relat que hi construeixen al voltant transmeten una experiència prèmium, fins i tot en diferents franges de preu”.
També la composició marca la diferència. Martínez apunta que “aquests perfums tenen una concentració d’oli molt més alta”, cosa que fa que trigui més a absorbir-se i que l’aroma sigui més duradora i intensa que la de molts perfums europeus. Finalment, les xarxes socials actuen com a altaveu. Plataformes com Instagram i TikTok, amb influencers especialitzats només en perfumeria, han convertit aquestes fragàncies en un fenomen viral. “Això desperta l’interès dels consumidors i fa que trobin aquests productes tant en botigues físiques a Barcelona com en nombrosos ecommerce“.
De l’Instagram al carrer: així va néixer Maruval Perfums Àrabs
És el cas de Maria José Ruiz, una emprenedora que havia estat consumidora de perfums àrabs molt abans de convertir-los en el seu negoci. Tal com explica a VIA Empresa: “Jo ja usava perfums àrabs, i arran de la mort del meu marit em vaig trobar sense feina. Va ser aleshores quan vaig conèixer una persona que distribuïa aquest tipus de perfumeria”. Ruiz va començar venent a familiars, amics i coneguts, i després va obrir un perfil a Instagram per a donar-los a conèixer.
L’esforç va donar fruit. Després de dos anys, Ruiz va aconseguir estalviar prou per a fer el salt i obrir la seva pròpia botiga: Maruval Perfumes Árabes, al barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona, que celebra ara el seu primer aniversari.
Com a curiositat, a Maria José Ruiz l’ha sorprès l’equilibri del seu públic: un 60% de dones i un 40% d’homes. “Tinc clientela de tot arreu. Em ve molta gent de fora del barri perquè perfumeries especialitzades, únicament en perfumeria àrab com la meva, no n’hi ha gaires”, explica. La seva botiga rep visitants de Girona, Tarragona, el Clot o l’Hospitalet. Segons detalla Ruiz, “ens coneixen sobretot a través de les xarxes socials o ens troben a Google quan busquen perfumeries àrabs i apareixem nosaltres”. “La veritat és que estic molt contenta; tinc molt bones ressenyes dels clients”, afegeix.
La bona acollida de Maruval Perfumes Àrabs ha fet que la botiga ja se li quedi petita. “Anem introduint més productes cada vegada, intentem tenir disponibles totes les novetats que surten i estem molt al cas de què llancen les diferents marques de perfumeria àrab”, explica Ruiz. Ara, després de complir el primer any, es planteja fer un pas endavant: “Si la cosa continua així, m’agradaria poder accedir a un local una mica més ampli. Això sí, m’agradaria quedar-me aquí, a la mateixa zona”.
De Myrurgia a la perfumeria pròpia: l’èxit de Ramón Monegal
Una de les empreses més reconegudes del sector és la de Ramón Monegal. Nascut a Barcelona i membre de la quarta generació de la família de perfumistes fundadors de la mítica casa Myrurgia, Monegal va iniciar la seva trajectòria dins l’empresa familiar. Després de més de 30 anys creant fragàncies, el 2009 va decidir emprendre pel seu compte i fundar la seva pròpia firma, que porta el seu nom, ubicat al carrer Calvet de la seva ciutat natal.
Segons Monegal, quan una persona es perfuma el que busca és sentir-se única i diferent. “Una persona quan es perfuma vol destacar”, explica. El problema és que moltes marques de luxe, com Chanel, ja s’han distribuït en milions d’unitats i han deixat de ser exclusives. En canvi, en el sector de la perfumeria de nínxol o d’autor -com és el cas del Ramón Monegal- hi ha gent disposada a pagar més per a obtenir aquesta exclusivitat. A nivell més accessible, els perfums àrabs han cobert aquest buit: “Com que aquests perfums no els volien a les perfumeries tradicionals, han desenvolupat una xarxa pròpia de botigues de barri. Són perfumeries petites, on els perfums àrabs estan sempre a l’aparador“, conclou.
Ana M. González. Periodista