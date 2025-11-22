El Govern manté el compromís amb la recerca i atorga 97.200 euros per als estudis de dos doctorats, en tres cursos acadèmics

“Una de les línies estratègiques del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats és la recerca”. Per això, i per a continuar apostant per l’ampliació i la qualitat de la base científica dels investigadors del país, el Consell de Ministres ha aprovat atorgar els ajuts de tercer cicle de l’any 2025. Els ajuts es destinen a persones que estiguin en la fase inicial dels estudis de doctorat, concretament que aquest curs 2025-2026 comencin el primer o el segon curs de doctorat.
En aquesta convocatòria, s’han seleccionat dues de les vuit candidatures presentades. Cadascuna de les beneficiàries rebrà un import total de 48.600 euros, corresponents a la durada màxima contemplades a les bases dels ajuts, tres anys.
Per una banda, el primer doctorat seleccionat analitzarà les interaccions entre el sistema immunitari i l’epiteli intestinal, amb l’objectiu de desenvolupar estratègies immunoterapèutiques innovadores que promoguin un envelliment intestinal saludable. Es desenvoluparà a la Universitat de Barcelona, al campus de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge.
Per altra banda, s’ha seleccionat la tesi que pretén identificar i integrar predictors genètics, ambientals, circadiari i clínics de la resposta al tractament i la remissió en persones amb depressió bipolar, per a estimar perfils de risc individuals i guiar estratègies de tractament personalitzades. Es durà a terme a la Universitat de Barcelona, en el campus de l’Hospital Clínic.
Els ajuts de doctorat es convoquen des de l’any 2007, i al llarg dels 18 anys s’han concedit 34 ajuts. Els àmbits temàtics principals són les ciències de la salut (41%), seguit de ciències biològiques (11,5%), i després, l’enginyeria, les ciències de la terra i les ciències ambientals (amb una representativitat del 9% cadascuna). L’import global de resolució dels ajuts de doctorat és d’1.300.000 euros.