Professionals de la salut laboral del Pirineu actualitzen coneixements

Sessió d’actualització de coneixements per als professionals de la salut laboral (Govern.cat)

Una quarantena de professionals que treballen en l’àmbit de la salut laboral per a empreses de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran van participar ahir dijous en una sessió d’actualització de coneixements en aquesta disciplina, organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) a Lleida.

En la trobada, Rafael Panadès, cap de servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral de l’ASPCAT, va repassar a grans trets el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i va exposar l’evolució i la situació actual del tractament de l’exposició d’aquest producte pel que fa a la vigilància de la salut laboral dels treballadors.

Així mateix, Glòria Mirada, del Servei de Gestió Integral de Vacunes a Lleida i Alt Pirineu i Aran, va fer èmfasi en la importància de la vacunació, per a pervenir la transmissió entre les persones que treballen amb persones grans o de risc, en centres d’educació infantil, professionals sanitaris, serveis públics essencials, així com tatuadors o personal que està exposat a les aus.

Per la seva banda, Miquel Alsedà, del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Pirineu, va exposar els protocols que es van seguir quan es va detectar un brot de grup aviar en una empresa, així com l’estudi epidemiològic que es va dur a terme.

Finalment, Montse Puiggené, responsable de la Unitat de Salut Laboral a Lleida i Pirineu i coordinadora de la sessió, i Meritxell Soler, infermera del treball de la mateixa unitat, van parlar de l’impacte emocional que va suposar per als professionals dels serveis de prevenció de riscos laborals el sobreesforç realitzat durant la pandèmia.

Per a Puiggené, “els problemes i les dificultats que vam viure durant la pandèmia van implicar que Salut i els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses de tot el territori haguéssim de treballar de forma conjunta, i aquesta col·laboració que s’ha mantingut fins a dia d’avui és precisament la que ara fa possible organitzar aquesta sessió de treball, que utilitzem per a reivindicar la necessitat que les accions per a la salut s’incorporin a l’estratègia de les empreses”. I per a fer-ho, defensa Puiggené, “cal continuar apostant per una salut laboral que de veritat faci prevenció de les malalties i promogui la salut, allunyant el concepte de salut laboral del compliment explícit de la legislació”.

Atès l’èxit d’aquesta trobada, es preveu una nova sessió per a la propera tardor.





Salut laboral

La salut laboral fa referència tant a la salut de les persones en relació amb la seva ocupació professional, com a aquelles accions que es duen a terme en l’entorn laboral per a protegir-la i millorar-la. Cal no perdre de vista que el treball és un determinant essencial de la salut i que les condicions de treball poden influir perjudicialment en la salut de les persones. De la mateixa manera, quan les condicions de treball són òptimes, la feina actua com un factor promotor de salut.





Agència de Salut Pública de Catalunya

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) és l’encarregada d’executar les actuacions de salut laboral que la normativa atribueix al Departament de Salut. Les seves principals línies d’actuació són el suport i la formació dels professionals del sistema públic de salut perquè reconeguin i gestionin els problemes de salut laboral, l’assessorament als sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) de les empreses i la vigilància de la seva activitat per a millorar-ne la qualitat, el control dels recursos humans i materials, el foment de la promoció de la salut en el treball i les actuacions en relació amb l’amiant. A nivell territorial, l’ASPCAT desenvolupa aquestes accions a través de les Unitats de Salut Laboral.