La 3 Nacions reunirà 2.000 ciclistes aquest dissabte

Sortida de les 3 Nacions, l’any passat (3 Nacions)

A les 7:30 hores d’aquest dissabte es donarà el tret de sortida des del Poliesportiu de Puigcerdà, direcció a Andorra resseguint els Pirineus la 43a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT. Una de les grans novetats d’aquesta edició i que arriba de la mà de LUMINOX és que s’il·luminaran els 3 túnels per on passarà la marxa. Aquests són el túnel de Lles, el túnel de Sant Martí dels Castells i el túnel de Torres d’Alàs.

En total, seran 450 metres de túnels que aquest any com a novetat i per primera vegada, estaran il·luminats perquè el pas dels ciclistes sigui més segur. En paraules de la cara visible de la marxa, Jose Antonio Hermida, destaca que “és una petició que feia temps se’ns feia i aquest any s’ha pres la decisió d’apostar-hi, cosa que és molt bona notícia per al participant com per a la seva seguretat”.

A més, la 3 Nacions seguirà sent una marxa sostenible i autosuficient energèticament gràcies a la instal·lació fotovoltaica de plaques solars de la mà de Solideo, ja que durant l’esdeveniment implementarà energia sostenible i renovable. L’excedent que es generi es cedirà al Poliesportiu de Puigcerdà.

La Marxa 3 Nacions by BWT és l’única al món que transita per tres països donant un toc distintiu a cada un d’ells. Es recorrerà el Pirineu espanyol, el francès i el d’Andorra, passant per ports mítics i coneguts com és el Port d’Envalira de 2.407 metres de desnivell, sent el pas de muntanya asfaltat més alt d’Europa, el Coll de Puymorens i la llarga baixada de La Tour de Carol. Tots aquests ingredients fan que la marxa cicloturista tingui un concentrat únic: 3 països i 140 quilòmetres passant per ports de muntanya mítics del ciclisme mundial.

En aquesta edició hi haurà participants de fins a 15 nacionalitats diferents sent Espanya, França i Andorra les més nombroses, però seguides de Qatar, Països Baixos, Alemanya i Bèlgica, entre altres nacionalitats.

A més, a nivell de participació, la franja d’edat més nombrosa és la d’entre 35-44 anys (31%), seguida de 45-54 any (28%), sent la participació masculina d’un 92% i un 7% la femenina, amb un total de 138 dones.





Cares conegudes que participaran a la 43a edició

A més de José Antonio Hermida, que és la cara visible de la Marxa, també l’acompanyaran ciclistes i exciclistes reconeguts com Oliver Avilés, Joaquim (Purito) Rodríguez i Noel Ruiz, i altres esportistes professionals que practiquen el ciclisme com els dakarians Armand Monleón i Carlos Checa, a més d’haver estat pilot de motociclisme; el pilot de Moto 2, el qatarí Mashel Alnaimi, i altres cares conegudes com Eder Sarabia, i Aina Capell. Tots ells, se sumen als 1.930 ciclistes que formaran la 3 Nacions i que la fan gran any rere any.

Des de la organització, “com no podria ser d’una altra manera, fem especial rellevància en respectar la natura i la carretera, fomentant que tots els participants conservin els embolcalls”. Sota la campanya de conscienciació mediambiental que des de fa un temps Jose Antonio Hermida va llançar a xarxes socials #cadasalida1residuo s’espera que els participants estiguin conscienciats i s’aconsegueixi no deixar residus al pas de la 3 Nacions by BWT.





Per a conèixer el llistat de participants: https://3nacions.com/es/recorrido/#participantes

Més informació sobre horaris: https://3nacions.com/es/info-marcha/#programa

Més detalls sobre el recorregut: https://3nacions.com/es/recorrido/#recorrido