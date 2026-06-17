Moliné (PS) demana al Govern amb quins criteris avaluarà l’èxit de l’heliport nacional de la Caubella

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha presentat una pregunta oral urgent perquè el Govern expliqui davant del ple del Consell General quins són els objectius operatius, econòmics i de servei públic que s’ha fixat per valorar l’èxit de l’heliport nacional de la Caubella, la inauguració del qual està prevista per al pròxim 22 de juny. Mitjançant aquesta iniciativa parlamentària, Moliné reclama que l’Executiu defineixi de manera clara quins indicadors utilitzarà per a determinar si la infraestructura compleix les expectatives que han justificat la seva construcció i la inversió pública destinada al projecte.
A més, la consellera també pregunta quin impacte tindria sobre les finances públiques «el fet que aquests objectius no s’assoleixin», amb la voluntat de conèixer quins riscos econòmics assumeix el país en cas que el projecte no generi els resultats previstos.
Per a Moliné, «és essencial que el Govern actuï amb la màxima transparència i rendició de comptes en relació amb una infraestructura sufragada amb recursos públics, i que expliqui quins paràmetres permetran avaluar-ne el retorn i la utilitat per a la ciutadania».
Amb aquesta pregunta oral urgent, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol assegurar «que el debat sobre l’heliport nacional es basi en dades objectives i en una avaluació rigorosa dels seus resultats, així com de les conseqüències que podria tenir per a les finances públiques un eventual incompliment de les previsions fixades pel Govern».