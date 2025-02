Productes per a cuidar els colzes, especialment a l’hivern

Dues dones vestides amb roba d’hivern (Pexels)

A l’hivern hi ha parts del nostre cos que estan ocultes sota les peces de roba i cauen en un oblit totalment immerescut. El colze és un exemple. La seva constant flexió, l’exposició al frec i la menor densitat de glàndules sebàcies provoquen que aquesta zona sigui especialment vulnerable. Així, és habitual que apareguin esquerdes i que tendeixi a ressecar-se. Per això som aquí, per a recordar-te que és indispensable que li dediquis manyagues. Pren nota d’aquests productes per a cuidar els colzes.

Per què els colzes es ressequen a l’hivern?

Els veiem ressecs, apagats i fins i tot esquerdats. No obstant això, la falta d’atenció i de manyaga és massa habitual en aquesta zona. I no pot ser! Però… per què es ressequen?

Les baixes temperatures i la sequedat ambiental. El fred i la falta d’humitat fan una combinació complicada per a la salut d’aquesta zona i en conjunt de la pell. La raó és que aconsegueixen reduir la capacitat de la pell per a retenir l’aigua i el resultat és la deshidratació.

Cauen en l’oblit. Ja ho hem advertit. La falta d’atenció i de cura de la zona fa que no proporcionem la hidratació que necessita i que per la zona no passin ni els cosmètics hidratants ni els nutritius.

Fricció amb la roba i frecs. Una de les claus per a entendre les necessitats dels colzes és la seva flexió i el contacte constant. Les teles gruixudes, com la llana, poden augmentar la sequedat cutània, a causa del frec freqüent.





Necessitats dels colzes durant l’època de fred

Garantir que la pell estigui sana i suau és possible si oferim hidratació, exfoliació i protecció. Aquestes són les quatre claus per a cuidar els colzes:

Exfoliació regular. Eliminar les cèl·lules mortes amb un exfoliant suau una o dues vegades per setmana és fonamental per a garantir el millor estat de la pell de la zona i la seva regeneració. Per a evitar irritacions, són molt recomanables els productes exfoliants corporals que continguin partícules naturals o àcid làctic.

Hidratació intensiva. És molt important que, després de cada dutxa, aportem a la pell els lípids i nutrients que necessita. Aposta per una crema rica en emol·lients i humectants quan la pell està lleugerament humida per a segellar la hidratació cutània.

Protecció nocturna. Si et cobreixes els colzes amb una tela suau o un apòsit abans de dormir, aconseguiràs una reparació profunda de la pell.

Gens d’aigua molt calenta. Quan fa fred, ens ve de gust submergir-nos en dutxes calentes, però l’aigua a altes temperatures no és recomanable per a la salut de la pell, ja que facilita que es ressequi.





Per bellezactiva.com