‘Cónclave’, d’Edward Berger

Després de competir en diferents festivals internacionals com el de Sant Sebastià, l’última pel·lícula del cineasta alemany Edward Berger, ‘Cónclave’, arribava per fi als cinemes. Es tracta d’una esplèndida adaptació cinematogràfica del supervendes homònim del novel·lista Robert Harris, autor d’altres textos portats al cinema com ‘El escritor’ (2010) i ‘El oficial y el espía’ (2019), dirigides ambdues per Roman Polanski, i que ha comptat amb la col·laboració del guionista Peter Straughan.

Després de la mort del Sant Pare, el cardenal britànic Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) és l’encarregat d’organitzar el conclave que haurà de triar el nou Papa. Els cardenals de tot el món es reuneixen a porta tancada i comencen els escrutinis diaris fins que un candidat aconsegueix la majoria. Durant el desenvolupament de la votació es van revelant notícies insospitades sobre l’anterior Papa, com un informe secret sobre un dels candidats favorits o el nomenament in pectore del cardenal llatinoamericà Benítez (Carlos Diehz) de Kabul.

Tot això té lloc en un context de lluita entre les dominants faccions progressistes i conservadores. Entre els liberals hi ha l’influent i respectat cardenal nord-americà Aldo Bellini (Stanley Tucci). Entre els més tradicionalistes hi ha el fanàtic cardenal Tedesco (Sergio Castellitto) o el cardenal africà Adeyemi (Lucian Msamati). A part d’altres candidats de perfil moderat com el cardenal canadenc Tremblay (John Lithgow). Un trepidant thriller vaticanista ple d’intriga que compta amb joc brut per a desacreditar candidats, secrets inconfessables, pressions i negociacions, revelacions i girs de guió. Enmig de l’hermetisme deliberatiu, a l’exterior hi ha explosions i atemptats terroristes i l’enclaustrament dels presents no podrà evitar escoltar i patir les conseqüències del que succeeix murs enllà.

Més enllà de l’alta tensió i l’espessa i enverinada atmosfera d’aquesta intriga vaticanista, ‘Cónclave’ du a terme una oportuna i valenta reflexió sobre el paper de l’Església catòlica en un món canviant i ofereix també un apunt sobre el paper de la dona en l’engranatge de l’Església amb presència d’Isabella Rossellini com a germana Agnès, encarregada del manteniment i secretària papal. L’anterior pel·lícula d’Edward Berger, ‘Sin novedad en el frente’(2022), ja va guanyar l’Oscar a millor pel·lícula estrangera, millor fotografia, millor disseny de producció i millor banda sonora.

I ara veiem com ‘Cónclave’ ha esdevingut una de les propostes favorites en la cursa dels premis Oscar d’enguany després de rebre vuit importants nominacions: millor pel·lícula, millor actor protagonista dramàtic per Ralph Fiennes, millor actriu de repartiment per Isabella Rossellini, millor guió i millor banda sonora per Volker Bertelmann, millor disseny de vestuari per Lisy Christl, millor muntatge per a Nick Emerson i millor disseny de producció per a Suzie Davies i Cynthia Sleiter.