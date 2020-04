Primers lectors: Vull un gat

Títol: Vull un gat

Escriptor/a i Il·lustrador/a: ROSS, Tony

Editorial: Libros del Zorro Rojo

La Jessy desitjava un gat, però, tot i la seva insistència, la mare i el pare sempre li responien que no, perquè esgarrapen, embruten, miolen i ho omplen tot de pèls. Així doncs, un dia decideix que si vol aconseguir-lo ha de passar a l’acció. Per això es disfressa de gat i actua com si fos un de veritat, des del matí fins a la nit, i a casa, a l’escola i al restaurant. Aquesta situació, però, deixa de ser divertida quan els veïns es queixen, ja que la gata Jessy s’enfila a la tàpia del jardí i no para de miolar a la lluna ben entrada la nit. Trobaran els pares una solució a aquest problema tan bestial?

El primer llibre de Tony Ross, Hugo and the Wicked Winter, es va publicar l’any 1972, i des de llavors n’ha escrit més d’un centenar i n’ha il·lustrat molts altres més. La seva feina ha sigut àmpliament reconeguda amb nombrosos guardons i ha esdevingut un mestre de la fantasia i l’humor, capaç de crear personatges que desperten simpatia des de la coberta.

A Vull un gat l’autor anglès corrobora la gràcia, la intel·ligència i l’estil fresc que el defineixen en una història hilarant al voltant d’una protagonista valenta i ferma que té ben clar el que vol. Bé, potser no tant, això ja es veurà.

Amb tot, el que és ben cert és que els ressons d’altres referents literaris, com ara Beatrix Potter i el seu gat Tomàs i de Maurice Sendak i Max i la disfressa de monstre, juntament amb una narració ben construïda i unes il·lustracions clàssiques dibuixades a llapis, converteixen aquest conte en un àlbum que es llegeix amb un somriure permanent. I només per això ja paga la pena lluitar pel que un desitja.

Per Clara Berenguer Revert. Clijcat / Faristol