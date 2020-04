Escriptor/a i Il·lustrador/a: GALÍ, Mercè.

Editorial: La Galera.

Dins la nova col·lecció «Sense mots / Comptar» de La Galera, Mercè Galí fa una recreació personal de la cançó popular de les deu pometes, incorporant-hi personatges d’allò més variats que es mostren en pla general a la pàgina esquerra i en pla gairebé sempre americà a la de la dreta, que es van cruspint les pomes d’un en un.

Aquests personatges són espiats des de lluny per un altre que a la pàgina següent veurem com fa el mateix que han fet els seus precedents. I aquest és un joc nou pel que fa al, diguem-ne, text original. Que, a més, té la gràcia de permetre un joc d’endevinalles als lectors més observadors, cosa que motiva un bon nombre d’usos possibles de la lectura tant visual com textual o aritmètica. I que consti que estem evitant fer un espòiler de com acaba la cosa, i això que val la pena!

Un cop més, Galí es mostra com una de les il·lustradores més gràfiques per entomar els encàrrecs poètics, dotant-los d’humor, color i suspens. Ens preguntem quant trigarem a reconèixer la seva aportació al gènere de la poesia, sempre tan difícil de resoldre adientment i infantívola. Gràcies, Mercè.

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol