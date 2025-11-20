Un jove motorista resulta ferit en un sinistre a Sant Julià

Aquest dimecres, a la tarda, va registrar-se un accident de circulació a la xarxa viària andorrana que es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit es va localitzar al punt quilomètric 8,700 de la carretera general número 1 (CG-1), a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés quan mancaven pocs minuts per a les sis de la tarda.
Segons fonts del servei de l’ordre, l’incident viari va tenir dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta i d’un turisme, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. El conductor de la moto, un jove de 19 anys, veí de les valls, va resultar ferit en l’accident.