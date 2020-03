Durant el matí d’avui ha tingut lloc una reunió d’urgència entre els Cònsols i l’equip de Direcció del Comú d’Encamp per tal de preparar un pla d’actuació per als empleats públics del Comú davant de les mesures decretades pel Govern. Els criteris establerts han estat el de mantenir la retribució íntegra a tots els empleats públics, que des de la direcció de cada servei s’organitzi el personal per aconseguir conciliar de cara al període sense classes als centres educatius i que els empleats que estiguin dins dels factors de risc puguin romandre a casa seva. També s’estan contemplant les possibles mesures de teletreball en aquells serveis on sigui possible i en aquell tipus de tasques i funcions que no requereixin la presència física al Comú.

La Cònsol Major d’Encamp ha determinat que “la situació d’excepcionalitat fa que haguem de prendre mesures excepcionals, és per això que el Comú donarà flexibilitat perquè els empleats puguin quedar-se a casa en aquells casos on no tinguin alternativa possible, per càrregues familiars o per situació de risc, sense que això afecti a la seva retribució”

El pla d’actuació preveu mesures immediates i altres de caràcter més excepcionals, que només s’aplicarien en el cas que s’extremessin les mesures de confinament.

El pla que s’ha preparat preveu dos fases, una de caràcter immediat pel tancament d’una sèrie de serveis que ha implicat que molts treballadors puguin ja a partir de dilluns quedar-se a casa, amb la responsabilitat de ser requerits si fos necessari. En aquesta fase també s’inclou el permís a romandre a casa per aquells treballadors que es troben en situació de risc o bé amb dificultats per atendre les càrregues familiars, i la possibilitat de que alguns treballadors donin suport a altres Departaments.

El pla contempla una segona fase que només s’aplicaria, si s’extremessin les mesures de confinament, en la qual s’establiria un sistema de rotació per seguir tenint els efectius necessaris per mantenir els serveis essencials vinculats als agents de circulació, abastament d’aigua, neteja o residus, per exemple.

El Comú contempla la possibilitat d’aplicar mesures de teletreball, ja que la implementació de l’administració electrònica que s’ha realitzat durant els darrers anys ho facilitaria, però estaria molt limitat als Departaments on no és indispensable la presència física, i en el cas d’un Comú són reduïts.

S’han derivat alguns telèfons d’atenció ciutadana a dispositius mòbils perquè puguin ser atesos fora del lloc de treball, i per tant, poder assegurar més permanència a casa dels treballadors públics.

L’equip de direcció ha reportat, directament amb els Cònsols, totes les actuacions que s’han anat fent durant el dia i han extremat la vigilància per detectar els casos que puguin presentar alguna simptomatologia per tal d’actuar segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

Tant la Cònsol Major, Laura Mas, com el Cònsol Menor, Jean Michel Rascagnères han volgut agrair a tots els empleats públics l’esperit de col·laboració que hi hagut des de primera hora del matí, així com als grups polítics de la minoria per l’aprovació de les mesures adoptades.