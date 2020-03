L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, acompanyat pel vicealcalde, Francesc Viaplana, ha informat aquest vespre en roda de premsa sobre totes les mesures preventives que s’han dut a terme a la ciutat per evitar la propagació del Covid-19.

En la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació, Fàbrega ha informat que s’ha donat un cas positiu de coronavirus. Es tracta d’un pacient de la comarca de l’Alt Urgell, d’edat avançada, que es va diagnosticar ahir a la tarda nit, i que per una malaltia associada va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els contactes ja estan sota vigilància epidemiològica. Aquest cas ha obligat a confinar un petit grup de professionals sanitaris al seu domicili. Aquest fet, de moment, tot i no ser fàcil, no afecta a l’activitat hospitalària.

L’alcalde urgellenc ha manifestat que “l’objectiu és disminuir que es propagui el virus, per tant disminuir els contagis, i això només s’aconsegueix disminuint els contactes. Per això, es demana a tota la ciutadania no fer vida social, o fer la vida social imprescindible. Són dies per quedar-se a casa i sortir només per als que sigui realment imprescindible”.

Fàbrega ha abundat al respecte que “és la nostra responsabilitat, sobretot pels nostres persones grans, i per tota aquella gent que és més vulnerable, que són els que poden patir de forma severa la malaltia. Tot el que hem de fer, que no és agradable, que ens comportarà pèrdues econòmiques, que ens generarà dificultats logístiques, ho fem per un bé superior i un bé comú, com és la salut de tothom”.

L’alcalde de la Seu ha volgut recordar que des d’ahir Catalunya es troba en fase d’emergència-1 del Pla Procicat i que a partir de demà Espanya entrarà en estat d’alarma.

Des de l’equip de govern s’ha remarcat que la situació canvia hora a hora (minut a minut) i les decisions es prenen totes amb les recomanacions del Govern.

Mesures preses a la Seu d’Urgell

Tancament de l’Esplai de la Gent Gran del centre cívic El Passeig i l’Esplai de ‘la Caixa ’ i des d’avui del Centre de dia de la Fundació Sant Hospital.

i ’ i des d’avui del Centre de dia de la Fundació Sant Hospital. Tancament des d’avui de tots els centres educatius de la ciutat : llars d’infants, escoles, col·legis, instituts, centre obert, PTT i les escoles municipals de música, dansa i art, així com totes les escoles esportives municipals, l’Escola d’Adults, l’Escola Oficial d’Idiomes i la UNED.

: llars d’infants, escoles, col·legis, instituts, centre obert, PTT i les escoles municipals de música, dansa i art, així com totes les escoles esportives municipals, l’Escola d’Adults, l’Escola Oficial d’Idiomes i la UNED. Tancament de tots els serveis culturals : Biblioteca Sant Agustí, Oficina de Turisme Seu, Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, sala d’exposicions ‘la Cuina’, Punt Òmnia, centre cívic l’Escorxador, així com també l’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc (el Cau).

: Biblioteca Sant Agustí, Oficina de Turisme Seu, Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, sala d’exposicions ‘la Cuina’, Punt Òmnia, centre cívic l’Escorxador, així com també l’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc (el Cau). Cancel·lació i/o ajornament de totes les activitats culturals

Queda suspès el mercat setmanal i l’activitat comercial Botigues al Carrer , que s’havien de celebrar aquest pròxim dissabte 14 de març.

i l’activitat comercial , que s’havien de celebrar aquest pròxim Cancel·lació de tota l’activitat esportiva , tant entrenaments com competicions, amateurs i federatives, i tancament de tots els equipaments esportius municipals. Això inclou la cancel·lació de la Copa d’Espanya de Piragüisme d’Eslàlom Olímpic que s’havia de celebrar els dies 21 i 22 de març.

, tant entrenaments com competicions, amateurs i federatives, i tancament de tots els equipaments esportius municipals. Això inclou la la que s’havia de celebrar els dies 21 i 22 de març. A més, el Govern ha decretat el cessament d’activitats en locals d’oci, estacions esquí (incloent nòrdic), àrees comercials (excepte alimentació i productes de primera necessitat) i gimnasos.

Mesures en el funcionament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

A nivell organitzatiu municipal cada servei realitzarà torns per fomentar el teletreball des de casa i permetre la cura d’infants i gent gran dependent.

S’habilita el correu electrònic tramits_oac@aj-laseu.cat i el telèfon de l’ajuntament 973 350 010 , per a poder fer tots els tràmits, incloent la presentació d’instàncies, ja que l’atenció presencial serà mínima . Horari: de dilluns a divendres (matins).

i el , per a poder fer tots els tràmits, incloent la presentació d’instàncies, ja que . Horari: de dilluns a divendres (matins). S’ha reforçat la neteja de tots els equipaments i instal·lacions municipals.

Mesures a nivell hospitalari

S’ha suspès tota l’activitat programada (consultes i quiròfan) no urgent.

Organització dels professionals de sanitat per minimitzar els contagis.

S’està valorant la possibilitat de poder disposar d’habitacions a altres edificis per si cal traslladar-los de l’hospital.

Per mitigar els efectes d’aquestes mesures en les persones més vulnerable s’han adoptat les següents mesures:

Tots els infants amb beques menjadors, donat que l’escola està tancada, se’ls hi oferirà un àpat per dinar de dilluns a divendres (tant a la Seu com a la comarca).

Dilluns s’habilitarà un telèfon per tal que persones que estiguin soles a casa puguin fer arribar les seves demandes (incloent-hi menjar, anar a comprar, comprar medicaments…). Aquest mateix telèfon (que dilluns es farà públic) es podrà fer servir per elaborar una bossa de voluntaris per ajudar a realitzar aquestes tasques.

Consells de salut i apel·lar a la responsabilitat de cadascú

És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se freqüentment les mans amb sabó o bé desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones.

Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

No es recomana l’ús de mascareta a ningú que no el tinguin prescrit.

Tothom que presenti símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 (o al CAP) i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

(o al CAP) i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària. Sobretot, CALMA, PERÒ A CASA!!!

L’alcalde urgellenc ha volgut agrair a tothom la col·laboració, imprescindible ens aquests moments excepcionals i sobretot la tasca de tots els equips sanitaris, així com també la predisposició de tots els treballadors municipals i l’estreta col·laboració de tots els grups municipals per fer front, plegats, a aquesta situació.