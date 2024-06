Pols bronzejadores mentre la teva pell va agafant to natural

Una dona amb el to de pell ideal davant l’arribada de l’estiu (Pexels)

Una de les coses que més ens solen agradar de l’arribada del bon temps és el coloret que agafa la pell: aquest to torrat i alhora lluminós gràcies als efectes del sol i que afavoreix tantíssim. No obstant això, el procés requereix el seu temps: l’exposició ha de ser gradual i SEMPRE amb protecció solar.

Per això, en aquests dies de trobades i celebracions, les pols bronzejadores seran les teves grans aliades per a deixar la pal·lidesa de l’hivern enrere i pujar la temperatura del teu rostre. Pren nota d’aquests consells per a aplicar-los de la millor manera i, com sempre, unes quantes recomanacions.





Usa les pols bronzejadores com una experta

Briyi Bri, maquilladora d’Amelia Cosmetics, comparteix els seus trucs per a utilitzar correctament les pols bronzejadores.

– El primer és escollir bé l’acabat que desitges. Si vols un resultat glow, setinat o mat. Per a un look més estiuenc i natural, el millor és un acabat setinat que aconsegueixi una pell lluminosa i sucosa. Si tens la pell seca o apagada, evita les pols matisades.

– Tria una brotxa que sigui solta per a difuminar bé el producte i que no quedi pegot o efecte màscara.

– La forma més bàsica d’aplicar les pols bronzejadores és com si et dibuixessis un 3 a la cara. Agafa una mica de producte i comença aplicant-lo en el lateral del front gairebé amb el naixement del pèl. Després, baixes fins al pòmul, lleugerament per sobre de l’os i baixes de nou, just fins a sota la mandíbula.

– Bonus. Aplica un toc extra en el pont del nas per a imitar l’efecte del sol sobre la pell.





Per bellezactiva.com