Portar la mascota al veterinari abans de marxar de vacances

Si per casualitat en aquestes dates està programant el teu proper viatge de vacances, això et pot interessar. Si el teu gos o gat serà un membre més de l’excursió, hem de preveure diverses coses, com l’equipatge i la farmaciola que requereix o la documentació que cal portar. Però, abans, és recomanable acudir al veterinari perquè li faci una revisió i comentar-li quina serà la destinació del viatge. La raó? Que, en funció del lloc triat, pot ser que calgui seguir un tractament preventiu específic, tant abans de partir com al retorn.
En general, és suficient amb fer la visita al veterinari una setmana abans de sortir. No obstant això, hi ha excepcions, com quan els animals han de ser vacunats de ràbia per primera vegada per a viatjar. En aquests casos cal acudir al veterinari, com a mínim, tres setmanes abans del viatge.
Així mateix, és molt important tenir en compte que els requisits d’entrada a un país varien i que algunes legislacions són més exigents que unes altres, fins i tot dins d’Europa. La vacuna de la ràbia, per exemple, és obligatòria per a visitar qualsevol país europeu.
La salut de les mascotes, les revisions veterinàries i els tractaments de prevenció estan, d’una manera o un altre, regulats per la llei. Per tant, si la destinació de les vacances es troba fora del teu país, és recomanable consultar sempre amb el consolat de l’estat al qual es viatjarà.
En països de la Unió Europea sempre s’hauria de portar el passaport de la mascota, un document que certifica que el seu estat de salut és bo, que no representa cap risc sanitari. Els veterinaris són els únics autoritzats per a expedir aquest document, que ha d’estar homologat per l’autoritat competent.
Si viatgeu a la resta de món, les possibilitats es multipliquen perquè serà necessària la documentació que exigeixi cada país. La millor opció és contactar amb el consolat i verificar els documents i exàmens clínics que demanen.
Una actitud previsora i responsable dels amos va més enllà d’assegurar la viabilitat del viatge en comprovar que el mitjà de transport i l’hotel admetin animals.
