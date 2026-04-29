Fa 93 anys naixia Willie Nelson

Un 29 d’abril de 1933, ara fa tot just 93 anys, naixia Willie Nelson, a Abbott, Texas (Estats Units). Cantautor country, és un de els gegants del gènere, pel qual ha recorregut totes les diferents variants: del tradicional al rock. Al costat de Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson va formar, el 1985, el supergrup The Highwaymen, que va suposar un punt d’inflexió tant a la carrera dels quatre com en el mateix gènere, donant lloc a l’estil conegut com outlaw.
Ha seguit en actiu -ja amb la seva avançada edat-, tocant sense parar sempre que ha pogut, gravant discos, involucrat en projectes ecologistes i defensant la marihuana. És una llegenda que intenta viure aliena a la seva pròpia dimensió.
