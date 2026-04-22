Rentada de cervell i manipulació

Que meravellós seria poder reiniciar el nostre cervell igual que ho fem amb el nostre telèfon, ordinador o “tablet”. Quan veiem que no van tan bé com de costum, els reiniciem i tot seguit tornen a funcionar igual de bé que abans. Però, malauradament, aquesta metodologia en el nostre cervell funciona al revés, s’utilitza perquè vagi a pitjor i caiguem en la dependència d’algú més: un grup, organització, empresa, o persones sense escrúpols. La qüestió és que ens bombardegen amb informació que s’ajusta a les nostres mancances o necessitats del moment i, per desgràcia, les conseqüències de cedir són enormes i en moltes ocasions inclús, poden durar tota la vida.
Tots som conscients dels beneficis de fer exercici físic i també de l’esforç que això requereix; disciplina, determinació i constància són els seus tres pilars. Però la informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació és diferent i ens prometen els mateixos beneficis físics i mentals, però en un temps rècord i, a més a més, sense esforç. Alguns ofereixen operacions, uns altres, alimentació miraculosa (dietes i batuts) i uns altres, exercicis de curta durada i sense intensitat. És clar, si el missatge li arriba a algú que vol transformar el seu cos en poc temps i, a sobre, tampoc li agrada l’esforç, la informació cala a l’instant, se superposa en el seu cervell al moment.
La persona es gastarà un munt de diners en aquests productes o en els serveis proposats per aquesta gent sense dubtar-ho ni un moment. Després, un altre exemple el trobem en l’habitatge, hi ha qui que per por de quedar-se sense un lloc on viure, s’hipoteca amb el banc per a tota la vida i, a més, pagant una fortuna pel seu pis. No s’atura a pensar si és millor un interès variable o fix o si serà capaç de mantenir el seu ingrés econòmic durant tot el temps que duri la hipoteca. Resumint, que la por i l’alegria són les dues emocions més manipulades per a aconseguir la rentada de cervell: la por de perdre alguna cosa i l’alegria d’aconseguir-la.
