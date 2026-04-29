“La gata”, de Joan Esculies

Títol: La gata
Autor: Joan Esculies
Pàgines: 160
Editorial: Edicions de 1984
Sinopsi:
La gata viu una vida plàcida i segura en un pis. Quan sembla que aquest serà el seu destí, es converteix en una nosa. A partir d’aquest moment, tot canvia, tindrà nous amos i noves llars fins a veure’s abocada al carrer. Per fi és lliure, però ara haurà de lluitar per a sobreviure. L’adaptació al nou context la durà a viure situacions desesperades i a conèixer els habitants de la urbanització de l’extraradi de Barcelona per on es mou, fins que aconsegueixi allò que busca.
Un segle després, Joan Esculies capgira la història clàssica de Jack London, “La crida del bosc”, i substitueix un gos a la muntanya per una gata enfrontada a un entorn urbà. La vida de la protagonista ens situa davant del gran dilema dels nostres dies. ¿Què ens poden dir les aventures d’una gata sobre la nostra recerca de seguretat i els desigs de llibertat?
Joan Esculies Serrat, nascut a Manresa el 1976, és historiador i escriptor. En el camp de la ficció ha publicat la novel·la “L’ocell de la pluja” (Premi Ciutat d’Elx de Narrativa 2002), el recull de vuitanta-cinc relats curts “Tràilers” (Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions 2005) i, en aquesta mateixa col·lecció, “Contes bàrbars” (2009) i “Un veí ben estrany” (2025), que forma un díptic amb la novel·la que teniu a les mans. En els darrers anys ha publicat també nombrosos i reconeguts llibres d’assaig.
Font: lacasadellibro