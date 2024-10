Policies de la Unitat d’Intervenció Tècnica es formen en muntanya amb la Guàrdia Civil i la Gendarmerie

Dos agents de la Policia de muntanya. Foto: Policia d’Andorra

Tres membres del Grup de Muntanya de la Policia andorrana han efectuat, aquest passat mes de setembre, una estada a la seu del Centro de Adiestramientos Específicos en Montaña (CAEM) de la Guàrdia Civil a Jaca, a l’Aragó, juntament amb la Guàrdia Nacional Republicana de Portugal. Durant l’estada, cada cos de seguretat ha donat a conèixer la seva organització, tasques i funcionament i ha exposat com duen a terme les investigacions dels accidents de muntanya.

A més de compartir experiències i estrènyer llaços de cooperació, l’estreta col·laboració amb la Guàrdia Civil ha permès que, per primera vegada, un policia d’Andorra pugui fer el curs internacional d’iniciació en actuacions en muntanya i zones de difícil accés que imparteixen els especialistes espanyols. La formació, que acaba de començar aquesta setmana, té lloc al mateix centre i tindrà una durada d’un mes.

Es tracta d’una primera experiència que pot obrir més portes en un futur i oferir un ventall més ampli d’opcions formatives per al Grup de Muntanya.





Dos agents de la UIT obtenen el Certificat Elemental de Muntanya a França

Les darreres setmanes, dos agents del Grup d’Intervenció Tècnica (UIT) de la Policia han completat a França el curs que imparteix la Gendarmerie nationale per tal d’obtenir el Certificat elemental de muntanya (CEM). La formació, que s’ha dut a terme durant quinze dies a Pierrefitte-Nestalas, al departament dels Alts Pirineus, ha anat a càrrec d’especialistes de la Secció d’Alta Muntanya de les forces de seguretat franceses. És la corresponent al mòdul d’estiu, que els efectius de la UIT han cursat després que el passat mes de març completessin el d’hivern.

L’objectiu és dotar els policies de coneixements teòrics i pràctics per a poder intervenir amb la màxima seguretat en territori muntanyenc i saber calcular els riscos que comporten els desplaçaments en un entorn exigent i complex. Un cop han finalitzat el curs amb èxit, els dos policies han obtingut la distinció que ho acredita.

La Unitat d’Intervenció Tècnica de la Policia està formada pel Grup de Muntanya, el Grup de Guies Canins, els TEDAX-NRBQ, el Grup d’Intervenció, el Grup de Manteniment de l’Ordre Públic i Protecció de Personalitats i el Grup d’Armes i Seguretat Privada. Els seus membres han d’estar preparats per a efectuar recerques i qualsevol mena d’intervenció policial en territori muntanyenc tant a l’estiu com a l’hivern.

La formació contínua és, per tant, essencial per a garantir la màxima professionalitat dels policies, així com la rapidesa i èxit de les seves actuacions en qualsevol punt del país.