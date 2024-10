El programa Tàndem d’Andorra Business per a alumnes d’FP i empreses comptarà per primera vegada per a la nota final

Els secretaris d’Estat, Josep Anton Bardina i Marc Saura (SFGA)

Els secretaris d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i d’Educació, Josep Anton Bardina, han presentat la 9a edició del projecte Tàndem d’Andorra Business. L’objectiu és implicar la comunitat educativa de Formació Professional amb projectes innovadors que es desenvolupin a les empreses i potenciar el talent dels alumnes.

La principal novetat d’enguany, segons ha destacat Bardina, és el fet que “enguany, la Formació Professional incorpora la branca d’emprenedoria en el seu programa dins de les competències transversals i per primera vegada el programa Tàndem comptarà dins la nota final de l’alumne”. A més, la seva durada passa a ser de 6 mesos, quan en les anteriors edicions era de 3 mesos.

Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura ha assenyalat que “les idees disruptives i d’innovació dels alumnes són aprofitades per les empreses per a donar solució als seus reptes. I a la vegada, el que volem és que el talent dels nostres estudiants de formació professional pugui adquirir nous coneixements per a poder tenir un jovent emprenedor i de futur que busqui la innovació, que és una de les prioritats del Govern”.

En aquesta edició hi participen 68 alumnes de les branques: tècnic sociocomunitar​i, tècnic en cures auxiliars d’infermeria​, tècnic de suport en sistemes informàtics i xarxes​, i tècnic de suport de desenvolupament de programari. Els estudiants treballaran conjuntament amb 11 docents del centre d’Aixovall i amb diversos mentors per a donar resposta als reptes que plantegen tres empreses.

Global Risc, vol treure partida dels canals digitals i de les noves tecnologies per millorar la comunicació amb els seus clients; Montpackers, desenvolupar una estratègia de creixement, tenint en compte les necessitats dels usuaris, les tendències de mercat i les oportunitats de negoci; i Sira, solucions tecnològiques per a transformar les poblacions d’Andorra del futur d’una manera més eficient en la gestió mediambiental. A la presentació també han assistit representants de les empreses participants.





Edicions anteriors

La primera edició de Tàndem va finalitzar el mes de maig de 2017, amb la presentació de tres propostes dels alumnes d’FP que donaven solucions diverses al repte plantejat per Perfumeria Júlia que consistia en analitzar el comportament dels clients per a poder millorar les experiències als seus establiments. Finalment el projecte guanyador va ser una aplicació que permetia captar la informació dels clients gràcies a un mètode que combina tecnologia NFC, Wifi i Bluetooth. Van participar 11 alumnes, dirigits per cinc docents, i amb la implicació d’una única empresa, Perfumeries Julia.

A la segona edició de Tàndem els alumnes de formació professional van haver de fer front als reptes plantejats per les empreses: Dermandtek, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la prevenció i la necessitat de fer revisions per a prevenir el càncer de pell; Hotels Plaza, que volia oferir una experiència regal personalitzada als seus clients; i Inlingua que proposava la creació d’un projecte atractiu d’immersió lingüística durant els mesos de juliol i agost adreçat a adolescents. Finalment, d’entre els cinc projectes finalistes, el guanyador plantejava la creació d’una aplicació i un sistema de punts de fidelització que permet al client gaudir d’avantatges i activitats exclusives en les instal·lacions de l’hotel. En aquesta edició van participar la totalitat dels alumnes del Centre de FP (61), tutelats per 11 professors, i van treballar reptes plantejats per tres empreses.

La tercera edició del projecte Tàndem els estudiants d’FP van treballar els reptes d’innovació plantejats per Andorra Telecom, Gamma Management i VallmedicVision. L’equip guanyador va presentar un seguit de propostes per a millorar les vendes de targetes de prepagament d’Andorra Telecom. El curs passat van participar 72 alumnes, tutelats per 12 docents, i els reptes van ser: Andorra Telecom demanava als alumnes treballar iniciatives per a innovar en l’oferta de telefonia mòbil de prepagament per tal d’arribar a més clients; VallmedicVision volia idees per a conscienciar la població andorrana per a evitar l’ús abusiu de les pantalles digitals amb la finalitat de reduir la incidència de la miopia; i Gamma Management pretenia millorar la relació d’aquesta empresa de recursos humans amb els seus clients, que són empreses i candidats.

A la quarta edició van participar 68 alumnes i 12 docents del centre d’Aixovall que van treballar els reptes plantejats pel BC Andorra (com aconseguir que anar al bàsquet sigui una opció d’oci prioritària per a la població d’entre 20 i 40 anys); Unicef (com potenciar la col·laboració dels joves d’Andorra amb Unicef); i Vatel (com poder fer que les professions del sector hostaler i turístic siguin més atractives per als estudiants del país).

A la cinquena edició van participar 80 alumnes i 12 docents que van treballar els reptes plantejats per Creu Roja Andorrana (com ampliar la presència de la Creu Roja a nivell social al Principat); Vallnord (com reduir la petjada ecològica de l’estació d’esquí de Vallnord); i Via Moda (com reformular els processos interns de Via Moda per a reduir la petjada ecològica).

A la sisena edició del projecte Tàndem van participar 91 alumnes del Centre d’FP, la xifra més alta de totes les edicions, tutelats per 12 professors, i van treballar reptes plantejats per les empreses Abast Global, que plantejava com atraure, retornar i retenir el talent a Andorra, Daguisa Hotels, que volia eliminar tots els plàstics en la gestió hotelera, i FEDA, repte guanyador, que volia fomentar els hàbits saludables dels treballadors de l’entitat.

A la setena edició van participar 93 alumnes i 18 docents del centre d’Aixovall i cinc empreses. Caldea (com atraure parelles al nou Resort hotel i SPA), Ràdio i Televisió d’Andorra (com aconseguir tenir més espectadors de la franja d’edat jove), Tècniques d’Avantguarda (com resoldre i gestionar la necessitat que té una persona d’un servei professional qualsevol a domicili), Centre mèdic Valira (com donar eines i recursos per a prevenir patologies visuals als menors de 6 anys) i HomeBox (com coordinar ciutadans del país i els seus clients per a efectuar una mudança fent un bescanvi de competències professionals). Finalment, l’equip guanyador va ser l’encarregat de treballar el repte plantejat per Centre Mèdic Valira.

A la darrera edició van participar 60 estudiants que, repartits en 12 equips tutelats per 12 professors i diversos mentors empresarials, van treballar el reptes plantejats per Nice Tech, que els demanava conscienciar la població andorrana sobre el valor de la fruita congelada; Molines Patrimonis volia idees per a crear un entorn professional únic al país, eficient, rendible, sostenible i tecnològicament punter per a les empreses del futur; i Opció Group conèixer quines competències necessita el jovent per al món professional del futur. Finalment, l’equip guanyador va ser el de Arq & Mirall, amb el projecte d’un edifici avantguardista i intel·ligent, proposant una solució al repte plantejat per l’empresa Molines Patrimonis.