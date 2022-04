Poden anar els adolescents al gimnàs?

En l’adolescència és fonamental fer exercici físic, però a l’estat espanyol fins a un 76% dels nois i noies d’aquesta edat són sedentaris, segons dades de l’OMS. Hi ha nombroses maneres de baixar aquestes xifres i iniciar als nois en l’esport: bàsquet, futbol, atletisme… Tanmateix, si es parla d’anar al gimnàs, les bondats no els semblen tan clares als progenitors. Per què? Malgrat la injustificada mala fama d’acudir a aquestes instal·lacions a partir dels 14 o 15 anys, els experts assenyalen que és beneficiós, sempre que es faci bé.

Per exemple, es pot fer un exercici aeròbic dos o tres dies a la setmana, i dos dies d’exercicis d’enfortiment muscular. Això sí, les càrregues de treball han de ser adequades al pes i edat, per la qual cosa és recomanable que al principi les rutines siguin guiades per un entrenador.

I quins beneficis aporta?

Desenvolupa l’aparell locomotor, ossos, articulacions i musculatura.

Afavoreix el sistema cardiovascular, que implica als pulmons i el cor.

Ajuda a controlar el sistema neuromuscular. És molt beneficiós per millorar la coordinació i el control dels moviments

Permet mantenir un pes corporal saludable.

Ajuda al control de l’ansietat i la depressió.

Ensenya hàbits i valors saludables. Anar al gimnàs els pot servir per establir hàbits saludables per a tota la seva vida.

Mai és bo fer exercici sense control; ni en l’adolescència, ni després. Passar hores en el gimnàs sense certa supervisió en aquesta fase de creixement pot conduir a lesions per sobreesforç, com ara entesitis (inflamació d’una zona on un tendó, lligament, càpsula articular o fàscia muscular s’uneix a l’os); epifisiòlisis (fractura que afecta el cartílag de creixement); lesions musculars de diversa índole com contractures, trencament de fibres o dolor d’esquena; problemes emocionals (obsessionar-se amb l’exercici i l’aspecte físic és altament perjudicial).

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat