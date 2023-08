Pla de camins: Millores a una desena de municipis de l’Alt Urgell

Obres en un camí a Bescaran (Foto: RàdioSeu / arxiu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ja ha formalitzat la contractació de l’obra d’arranjament del paviment del camí d’accés a Argolell, Sant Joan Fumat i Bescaran, a les Valls de Valira. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Sorigué per un import de 236.373 euros. El termini d’execució és de dos mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig.

Es tracta de la inversió principal d’un paquet d’obres aprovades el passat mes de març pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en el marc del Pla de camins, en què hi ha previstes durant aquest any un total de 17 actuacions i una inversió que ascendeix a 1.135.533 euros.

Pel que fa a la Seu d’Urgell, s’hi contempla la pavimentació del camí entre Santa Magdalena i el Mesclant de les Aigües, pressupostat en quasi 66.000 euros, i la construcció d’un mur de contenció al camí d’Estaó, per valor de 51.300 euros. Encara a l’àrea de l’Urgellet, el nou pla preveu l’arranjament del ferm i les cunetes del camí d’accés a la Bastida, a Alàs i Cerc, entre els punts quilomètrics 4 i 5,1 (133.800 euros), a més de la millora del ferm a l’accés a Bellestar, a Montferrer i Castellbò (88.120 euros).

Quant a la resta de la comarca, a Bassella està prevista la construcció de la cuneta del camí de la Clua, entre els quilòmetres 3,5 i 6,1 (amb un cost de prop de 130.000 euros). A Cava, s’ha programat un talús de l’accés al Querforadat (46.350 euros). Al Pont de Bar, l’arranjament del ferm als camins de Toloriu i Bar (74.300 euros) i d’Aristot (6.900 euros). A Coll de Nargó, s’arregla els camins del Pla de Talustre (11.600 euros) i de la Mallola (42.900 euros).

A Oliana, es contempla el mateix amb el camí de les Anoves (129.150 euros). A Peramola, s’instal·la una barrera de seguretat al tram de la Masia Cal Mora del camí de Cortiuda (17.800 euros) i un mur de contenció a l’accés a Tragó des de la Palanca (6.500 euros). A les Valls d’Aguilar, es millorarà el ferm i el drenatge a l’accés a Biscarbó (39.500 euros). I finalment, a la Vansa i Fórnols es preveu arreglar el paviment del camí de Sant Pere (25.150 euros) i la pavimentació de la pista d’accés a Sant Julià dels Garrics (29.850 euros).





Prioritat a la millora de camins

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, ha destacat la importància del Pla de camins per tal de mantenir les vies que donen accés a nuclis, punts d’interès o d’activitat econòmica. Lladós, que l’ha considerat “prioritari” en una zona de muntanya com el Pirineu, ha especificat que és una línia d’ajut que es continuarà demanant a la Generalitat “perquè els ajuntaments ho tenen molt difícil per a fer-se càrrec d’aquestes inversions sense el suport d’altres administracions”.

L’ens comarcal gestiona les peticions dels ajuntaments sobre l’àmbit de carreteres. Després d’analitzar tècnicament les necessitats expressades pels consistoris, s’analitzen tècnicament i es tria quines són les més necessàries. Els municipis assumeixen el cost d’un 25 per cent de la inversió.