Més música i color a la nova versió de ‘Cercamón’ a les ruïnes de Costoja

Imatge de l’espectacle Cercamón (CCAU)

Aquests divendres i dissabte, dies 18 i 19 d’agost, les ruïnes de Costoja (Alt Urgell) tornaran a lluir de nit per a explicar la història de Cercamón, la versió teatral d’Isidre Domenjó de la novel·la del també escriptor urgellenc Lluís Racionero, estrenada al mateix lloc ara fa 26 anys. Un total de 15 actors i actrius, d’edats compreses entre els 16 i els 70 anys, i 3 músics en escena donaran vida als diversos personatges medievals per a explicar als espectadors la història d’amor d’Esclaramonda i Cercamón en plena croada contra els càtars.

Cada any se’n fa una nova versió, i la d’enguany és “una proposta de música i color”, segons explica Irina Robles, directora de l’espectacle. “Serà una mirada al món del catarisme i els trobadors amb molt d’amor en joc i un regust d’aires hippies”, afegeix. “Perquè l’amor i el desig és el que ens mou com a éssers humans i, com no pot ser d’una altra manera, també és el motor de la nostra història”, conclou.

El viatge de Cercamón cap a la descoberta de l’art de la joglaria i el joi d’amor estarà acompanyat de música en directe, moments de dansa i amb tocs contemporanis que ajuden a realçar la història i els seus personatges. “Aquest any —afirma Robles—, Esclarmona és més lluminosa que mai, i és l’encarregada d’explicar-nos en primera persona la seva història, la nostra història i la història d’aquest lloc”.

Tant la representació de divendres 18 com la de dissabte 19 començaran a les 10 de la nit a les ruïnes de l’antic priorat de Costoja, a l’entrada de la vall de Castellbò i en el camí a Vilamitjana. L’entrada serà lliure. Des de dues hores abans hi haurà oberta al públic una food truck per a qui vulgui sopar al mateix lloc abans de veure l’espectacle.

L’obra Cercamón està organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò i produïda per Puc Fer Teatre. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.