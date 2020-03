Si mirem a Instagram hi ha més de 700.000 publicacions en les quals s’empra l’etiqueta #jawline (mandíbula), per a acompanyar imatges de rostres femenins i masculins. I és que l’oval facial és un gran protagonista en la bellesa, així que no és d’estranyar que molts esforços en el món de la cosmètica es dirigeixin a potenciar la seva forma i enaltir el seu atractiu natural. En el cas dels homes, la mandíbula definida i que expressi fortalesa és un indici de virilitat. Però… què es respira entorn de la cura de la mandíbula masculina? No et perdis aquest article!

L’atractiu de la mandíbula

En un article de la revista ICON, de El País, es definia la mandíbula com la «nova tauleta de xocolata», i és que garantir una mandíbula musculosa i ben definida (prominent) és un dels grans reptes beauty per a ells pel seu vincle tradicional amb el definit com a ‘virilitat’.

Ho hem vist en els còmics i en els dibuixos animats en els quals els personatges masculins apareixen amb unes mandíbules superlatives, que pretenen encarnar la força ‘descomunal’ pròpia dels superherois. I per a això es recorre a la mandíbula quadrada (i antinatural) del Capitán América, per exemple. Al cinema, el recentment mort Kirk Douglas va enlluernar pel seu talent que va fer que el seu clotet regnés davant qualsevol projector. És la seva barbeta, com a símbol de masculinitat, un dels grans característics del seu físic. Brad Pitt o Matthew McConaughey també destaquen per tenir una barbeta que s’adapta perfectament amb la bellesa més normativa.

“Angulosa, definida, quadrada, amb un mentó també marcat”. Així és la mandíbula sexy que llueixen aquests, segons la Dra. Pinilla, experta en Cirugía Plástica y Estética (Saragossa). L’experta assegura que les dones heterosexuals ens sentim atretes per aquestes mandíbules, perquè vinculem l’angle mandibular amb la testosterona, virilitat i potencial sexual.

Com s’aconsegueix aquesta barbeta?

Repte 1: Definir l’oval

Cirurgia ortognàtica. Segons la Dra. Pinilla, el primer pas recomanat és visitar a un doctor per a estudiar una possible ortodòncia o tècnica per a optimitzar l’oclusió de les dents.

Volux: Es tracta d’una tècnica estètica sense cirurgia, especialment dissenyada per a restaurar i voluminitzar el mentó i mandíbula a partir dels 30 anys. En dues sessions, s’injecta un àcid hialurònic més elàstic amb cànula o agulla i és una fórmula que presenta lidocaïna per a reduir les molèsties. Disponible també en MaxiloDexeus.

El mewing. L’ortodontista John Mew va dissenyar, en 2012, aquest mètode que es basa en exercicis basats en la posició de la llengua (enganxant-la al paladar) per a desenvolupar el contorn facial del terç inferior. Així col·locant la llengua de forma correcta guanyaríem en bellesa. Però… basta aquest exercici per a semblar més maco? Aquí et deixem el vídeo perquè l’analitzis tu mateix!

Repte 2: Suprimir la papada

Coolsculpting. És una tècnica que utilitza el fred per a aconseguir la mort dels adipòcits, així aconsegueix una certa retracció cutània, a més de combatre la flaccidesa. Compta amb l’aprovació de la CE i FDA. Disponible en clíniques, com a Cirugía Plástica y Estética (Saragossa), Clínica Dermatológica Internacional (Madrid), Ribe Clinic (Barcelona).

Belkyra. S’injecta una mínima quantitat per centímetre quadrat per a eliminar el greix i retensar els teixits. Malgrat emprar un anestèsic local, es genera una mica de coïssor i infamació passatgera. A més d’acabar amb el greix, retensa els teixits. Disponible en Clínicas Dorsia (present en ciutats com Màlaga, Sant Sebastià o Bilbao).

Ultherapy, el lífting ultrasònic. Els ultrasons focalitzats d’alta intensitat (HIFU) són els aliats per a combatre la flacciditat de la papada i l’oval. Disponible en Centro Mar García (Madrid).

Liposucció làser o amb ultrasons. Aquest sistema es basa en el làser o ultrasons per a suprimir el greix i evitar la flaccidesa, aconseguint la retensió dels teixits. Disponible en AC Cirugía Plástica (València).

Per bellezactiva.com