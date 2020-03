La inauguració de la propera exposició que havia d’acollir Artalroc, que va ser suspesa per les mesures aplicades per la COVID-19, es durà a terme virtualment a partir d’avui març a través les xarxes socials de Facebook i Instagram, al perfil de l’Àrea que gestiona la sala, ‘accioculturalandorra’. Un cop inaugurada l’exposició de manera virtual, s’anirà compartint regularment cada una de les obres que en formen part, juntament amb la informació corresponent, perquè el públic pugui descobrir-les abans que l’espai expositiu pugui mostrar-les al púbic de forma física.

Aquesta iniciativa respon a la voluntat del Ministeri de seguir oferint una oferta cultural de qualitat a la població, malgrat el tancament temporal de les instal·lacions culturals nacionals.

La possibilitat que poden oferir les noves tecnologies d’arribar allà on ara malauradament no és possible, esdevé una oportunitat complementària entre l’oferta cultural de què els ciutadans poden gaudir des de casa en aquest període de confinament a les llars.

L’exposició ‘Joan Monegal. El simbolisme estètic’, comissariada per l’especialista en art Carme Soler, és una mostra retrospectiva amb la finalitat de ressaltar tant la riquesa creativa com la riquesa del llenguatge plàstic de Joan Monegal. Un passeig a través de la selecció de més de quaranta peces, que són les obres clau i rellevants de l’evolució de l’artista. Pintures depurades en detalls simbòlics, descriptives en concepte; estètiques geomètriques en què el joc de formes configura un llenguatge autèntic i personal; la pintura al tremp com a tècnica expressiva, i finalment, la creació del seu llenguatge plàstic: les veladures integradores.

Joan Monegal Castells, sabadellenc de naixement, va trobar a l’Andorra dels anys seixanta la pau i la tranquil·litat necessàries per desenvolupar la part més productiva i madura de la seva obra. Va ser aquí on va prendre la decisió vital de dedicar-se plenament a la pintura i va entrar de ple en una intensa fase de creació i producció artística. Aquest fet va acabar de definir i consolidar el seu llenguatge pictòric així com la decisió de pintar al del tremp, una tècnica que a través de les veladures li permetia expressar millor que l’oli tot allò que volia transmetre amb la seva obra.